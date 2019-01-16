Кудрин назвал главные факторы для роста ВВП на 3% в год

Алексей Кудрин (на фото) усомнился в достаточности национальных проектов Путина для ускорения экономического роста до 3% Максим Стулов / Ведомости

Ускорить экономический рост до 3–3,5%, чтобы войти в пятерку крупнейших экономик мира согласно новому майскому указу президента Владимира Путина, не получится только лишь за счет реализации национальных проектов. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме.

«Добиться 3% роста в год сейчас — это сверхтяжелая задача. Но одними нацпроектами она не решается, потому что очень много шагов, которые создают атмосферу и политику, они не лежат только в самих нацпроектах», — сказал Кудрин (цитаты по «Интерфаксу»).

Руководитель Счетной палаты перечислил три главных фактора для ускорения экономики – это трудовые ресурсы, инвестиции и производительность труда. По прогнозу Кудрина, приток мигрантов, который в предыдущие годы закрывал потребность в рабочей силе, в перспективе будет сокращаться – «учитывая отсутствие роста реальных доходов населения и девальвацию рубля». «У нас трудовые ресурсы будут давать минус в экономический рост, отбирать экономический рост, то есть будут негативно влиять», – заключил он.

Для притока инвестиций российским властям необходимо создать соответствующие условия и снизить административную нагрузку на бизнес, продолжил Кудрин. Он обратил внимание, что на счетах предприятий сейчас хранятся средства, равные годовому размеру инвестиций в страну. Эти деньги не работают из-за высокой неопределенности на рынке, отметил Кудрин. Производительность же труда должна «расти таким образом, чтобы перекрыть все другие факторы», заключил Кудрин.

Через 12 национальных проектов власти планируют реализовать указ Путина от мая 2018 г. о целях развития России до 2024 г. Проекты охватывают такие сферы, как демография, здравоохранение, образование, развитие жилья и городской среды, экология, дорожное строительство, поддержка занятости, развитие малого и среднего бизнеса, а также цифровая экономика. Через шесть лет правительство должно обеспечить вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, снизить вдвое бедность, повысить доходы населения и улучшить жилищные условия, увеличить продолжительность жизни и ускорить технологическое развитие страны. Еще до нового майского указа Путин ставил задачу добиться темпов экономического роста, превышающих среднемировые.

Экономисты Всемирного банка указывали, что России по силам ускорить экономический рост до среднемировых темпов в 3%, однако это получится сделать лишь к 2028 г. Но пенсионной реформы для роста рабочей силы будет недостаточно, потребуется дополнительный приток мигрантов, крайне важным будет реализовать план увеличения инвестиций и роста совокупной факторной производительности. Зато в России вполне получится снизить бедность вдвое к 2024 г., пришли к выводу эксперты: по итогам 2017 г. уровень бедности составил 13,2%, соответственно, цель правительства – 6,6%.

По оценкам Кудрина, предыдущий майский указ Путина от 2012 г. был выполнен лишь на 70%. Ранее экс-министр финансов обращал внимание, что, в частности, производительность труда за шесть лет выросла лишь на 4% вместо целевых 50%, а доля инвестиций – до 21% ВВП вместо 27%.