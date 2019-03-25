ЦБ анонсировал снижение ключевой ставки в 2019 году

Хотя ЦБ уже не думает о повышении ставки, скорого ее снижения ждать не стоит Максим Стулов / Ведомости

Оценивая в сентябре грядущие последствия повышения НДС, ЦБ, судя по всему, перестраховался. В этот раз совет директоров регулятора сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% и снизил прогноз инфляции (с 5–5,5 до 4,7–5,2%). Меньшим будет и пик роста цен в марте – апреле – 5,5% вместо ожидавшихся ранее 5,5–6%, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Вслед за повышением НДС годовая инфляция ускорилась с 5% в январе до 5,3% в марте (судя по недельным данным). В базовом сценарии ЦБ предполагает, что перенос НДС в потребительские цены в основном завершен. Но не исключено, что он просто растянут во времени, предупредила Набиуллина: из-за сдержанного роста спроса и высокой конкуренции за долю рынка производители и торговые предприятия не переносят повышение налога в цены. Рост оборота розничной торговли в начале года замедлился: в январе он составил 1,6%, в феврале – 2% после 2,6% за 2018 г. Постепенно, по мере возможности продавцы будут переносить повышение НДС в цены, предположила Набиуллина. Более оптимистичный прогноз ЦБ и о предстоящем снижении ставки. Теперь ЦБ готовится снизить ставку в 2019 г., а не в «конце 2019-го – начале 2020 г.», как планировал ранее.

ЦБ может снизить ставку на 50 б. п. в сентябре – декабре 2019 г. и еще на 50 б. п. – в 2020 г., считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Но регулятор остается слишком консервативным в прогнозах, полагает он: инфляция в 2019 г. может снизиться и до 4,3–4,5%. Но если инфляция оказалась ниже прогноза, еще не значит, что она быстро снизится до 4%-ной цели ЦБ, пишет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: годовая инфляция будет выше 5% до конца III квартала 2019 г. Подстегнуть рост цен, по ее мнению, может не только отложенный эффект от переноса НДС, но и отложенная властями до июля разморозка розничных цен на бензин. Еще один риск – ускорение роста розничного кредитования в феврале на фоне замедления роста рублевых розничных депозитов до минимума с 2015 г., отмечает Орлова. А во II квартале 2019 г. из-за оттока капитала может ослабнуть курс рубля, предупреждает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Хотя ЦБ уже не думает о повышении ставки, скорого ее снижения ждать не стоит, полагает Орлова. В первом полугодии 2018 г. риторика ЦБ уже создала избыточно позитивные ожидания у рынка, крах которых привел к сильной волатильности и двум повышениям ставки, – ЦБ извлек из этого урок. ЦБ снизит ставку не ранее III квартала 2019 г. и при совпадении четырех условий: при отсутствии внешних и внутренних шоков, подтверждении, что эффект от НДС исчерпан, продолжении снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса и сохранении рубля сильнее 67–68 руб./$, считают аналитики «Ренессанс капитала».