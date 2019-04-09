Экономисты ВШЭ и МГУ поспорили о вкладе россиян в ускорение экономики

По мнению ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, властям нужно больше тратить на развитие человеческого капитала Владимир Смирнов / ТАСС

Россия предпринимает достаточно усилий для увеличению инвестиций в инфраструктуру и цифровую экономику и недостаточные – для увеличения инвестиций в собственный человеческий капитал (образование и здоровье), заметил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов на Апрельской международной конференции университета.

Общие расходы бюджета на образование и здравоохранение в последние годы стагнируют и в ближайшие три года существенно не вырастут, поддержала директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова. Так, в 2018 г. доля расходов на образование сократилась по сравнению с 2014 г. с 11,4 до 10,4% и останется примерно такой же в 2019–2021 гг. Доля расходов на здравоохранение, напротив, выросла с 9,2 до 9,6% и продолжит расти.

Если бюджетные расходы на образование и здравоохранение сохранятся на текущем уровне, то к 2035 г. общая численность населения России сократится на 1,7 млн человек, а трудоспособного – на 5,4 млн (с учетом повышения пенсионного возраста), здоровье россиян будет медленно улучшаться, а качество образования – стагнировать, следует из инерционного сценария, описанного в докладе Высшей школы экономики. Рассчитываемый же Всемирным банком Индекс человеческого капитала для России несущественно увеличится к 2035 г. до 0,77 с текущих 0,73. Индекс оценивает качество образования и здоровья населения на основе трех показателей: выживаемости детей до пяти лет, ожидаемого количества лет обучения в школе, скорректированного на качество обучения, и показателей здоровья – распространенности детской низкорослости и выживаемости взрослых. При индексе в 0,73% производительность человека, родившегося в 2018 г., составит 73% от уровня, возможного, если бы он получил полное образование и был здоров.

Такой инерционный сценарий предполагает, что вклад человеческого капитала в рост ВВП останется на уровне 0,2 п. п., оценивают эксперты Высшей школы экономики. При этом производительность труда будет расти медленно, что будет сдерживать рост зарплат. А сокращение трудоспособного населения будет замедлять рост экономики в среднем на 0,23 п. п. в 2019–2025 гг. и на 0,08 п. п. в 2026–2035 гг. Единственное, что будет способствовать росту ВВП хотя бы на 2% в год, – постепенное восстановление роста совокупной факторной производительности до уровней предыдущих двух десятилетий, считает Акиндинова, но в последние несколько лет ее вклад в рост экономики был практически нулевым. Без роста совокупной факторной производительности ВВП будет расти примерно на 1,5% ежегодно, предупреждает она.

Если же эффективные инвестиции в образование и здравоохранение будут расти, сокращение трудоспособного населения будет замедлять экономику ВВП в 2019–2025 гг. только на 0,15 п. п., а в 2026–2035 гг. и вовсе перестанет замедлять экономику. Индекс человеческого капитала к 2035 г. вырастет до 0,95, а вклад человеческого капитала в рост ВВП составит 0,7–0,8 п. п. Если одновременно удастся увеличить долю инфраструктурных и частных инвестиций и создать благоприятные условия для расширения частного бизнеса, то темпы роста ВВП могут превысить и 3%, считают эксперты Высшей школы экономики. Ускорить роста экономики до темпов выше среднемировых в майском указе 2018 г. поручал президент Владимир Путин.

Еще одно ключевое условие для реализации целевого сценария – создание рабочих мест в официальном секторе экономики, говорится в докладе. Пока в России до 40% работников заняты малопроизводительным трудом в некорпоративном, а часто и неформальном секторе труда. В нем в 2018 г. зарплата была на 31% ниже, чем в корпоративном, и росла гораздо медленнее. Без реформ этот разрыв к 2024 г. вырастет до 37,5%. Если остановить отток занятых из корпоративного сектора, разрыв сократится до 26%, в том числе за счет снижения избыточного предложения труда в некорпоративном секторе.

Стремление в перспективе стать не военной супердержавой, а «страной умных людей» можно только приветствовать, отметил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, комментируя доклад. Но прямой рост вложений в человеческий капитал ожидаемого эффекта не даст, предупредил он. С 2006 г. в здравоохранение уже вложены чрезвычайно большие средства, напомнил Аузан: построены здания, закуплено оборудование, «которое не влезает в эти здания», при этом расходных материалов нет, а персонал не обучается. То же самое может повториться и с цифровым здравоохранением, считает он: закупки будут, а результата нет. Такая же ситуация в образовании – человеческий капитал деградирует, продолжил Аузан: младшие российские школьники в международных рейтингах входят в топ-5, ученики средней школы находятся на 32-м месте, а студенты еще ниже, по спору на таланты на рынке труда Россия и вовсе на 108–112-м месте. Вбрасывать деньги в эти сферы без реформы институтов – «безумие», заключил Аузан.