Страны экспериментируют с минимальной оплатой труда

В каких случаях ее повышение может принести больше пользы, чем вреда

Статья опубликована в № 4809 от 08.05.2019 под заголовком: Зарплаты против неравенства

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Truth Leem / REUTERS

Правительства разных стран и городов, от Нью-Йорка и Афин до Сеула, повышают минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Во многих странах, несмотря на посткризисное восстановление экономики и снижение безработицы, порой до рекордно низких значений, заработки растут очень медленно, а вопрос имущественного неравенства стал одним из самых острых.

Однако повышение минимальной зарплаты – шаг рискованный. Ее чрезмерное увеличение может привести к сокращению рабочих мест, так как работодателям будет невыгодно нанимать теперь уже не такую дешевую рабочую силу. Вместо этого они могут, например, автоматизировать производство.

Многое зависит от ситуации на рынке труда, показывает опыт разных стран. При низкой безработице и хорошо растущей экономике вынужденные увольнения переносятся легче – сотрудники могут легко найти новую работу.

Стагнация зарплат

Некоторые развитые страны готовы сейчас рискнуть и установить МРОТ выше 60% от медианы зарплат (доходы ниже этого уровня ОЭСР обычно определяет как низкие), пишет The Wall Street Journal. «Мы не знаем, является ли 60% оптимальным уровнем. Узнать это можно только методом проб и ошибок», – говорит экономист ОЭСР Андреа Гарнеро.