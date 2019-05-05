Мировая экономика оживилась

Безработица в еврозоне в марте снизилась до 7,7% – минимума с 2008 г. А в США опустилась в апреле до 3,6% – самого низкого уровня с декабря 1969 г. Yves Herman / REUTERS

Вопреки опасениям экспертов мировая экономика демонстрирует хорошие темпы роста. В начале года МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019 г. с 3,7 до 3,5%, а в апреле – до 3,3%. Но данные о росте ВВП США, Китая и еврозоны в I квартале превзошли прогнозы.

Годовой темп роста экономики Китая остался на уровне 6,4% благодаря мерам, которые Пекин принял, чтобы остановить ее замедление. ВВП США неожиданно вырос на 3,2%, а квартальный рост ВВП еврозоны ускорился до 0,4% после 0,1 и 0,2% в III и IV кварталах 2018 г. соответственно. Даже Италии удалось выйти из технической рецессии, показав рост 0,2%. В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 1,2%. «Можно с уверенностью сказать, что предупреждения о рецессии в еврозоне были преждевременными», – написали в отчете аналитики ING. По их мнению, экономика региона продолжит расти примерно такими же темпами до конца года, несмотря на неопределенность с Brexit и другие риски, благодаря достаточно высокому потребительскому спросу и мягкой денежной политике ЕЦБ.

Безработица в еврозоне в марте снизилась до 7,7% – минимума с 2008 г. А в США опустилась в апреле до 3,6% – самого низкого уровня с декабря 1969 г., согласно пятничному докладу министерства труда. Хотя опрошенные WSJ экономисты предполагали, что она останется равной 3,8%. Зарплаты в частном секторе выросли в среднем на 3,2% в годовом выражении. При этом предпочитаемый ФРС показатель инфляции – индекс цен на личные потребительские расходы – в марте остался равен 1,6%. Это значительно ниже целевых 2%, поэтому администрация президента Дональда Трампа продолжает призывать центробанк опустить ключевую ставку с нынешних 2,25–2,5%. Однако ФРС не стала менять ее на своем последнем заседании 1 мая.

Мировая экономика показывает уверенный рост, несмотря на то что с начала года нефть подорожала к концу апреля примерно на 40% из-за соглашения ОПЕК и других экспортеров нефти об ограничении ее добычи и американских санкций против Ирана и Венесуэлы. Реакция экономики на рост котировок изменилась по сравнению с прошлыми десятилетиями, когда их скачок предшествовал каждому крупному экономическому спаду, отмечает FT. Эксперты дают этому два основных объяснения. Во-первых, по мнению некоторых из них, рост цен отражает высокий спрос на нефть. Во-вторых, сланцевая революция в США изменила ситуацию на рынке. Ее добыча ограничивает рост цен, и он уже не столь страшен экономике США, которые из импортера нефти могут превратиться в нетто-экспортера.

«Рост цен на нефть необязательно должен наносить вред, если говорить об американской экономике в целом, а не о потребителях», – цитирует FT Джейсона Бордоффа, директора Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете.