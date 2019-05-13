Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума

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Сильнее всего чистые госинвестиции за 2010–2018 гг. сократились в Бразилии – с 3,9 до 1,3%, Малайзии – с 6,8 до 4,4%, России – с 5,5 до 3,5%, а в Мексике – с 3,1 до 1,6% Евгений Разумный / Ведомости

Чистые госинвестиции развивающихся стран, по данным Международного валютного фонда (МВФ), впервые за все время сбора данных упали в 2018 г. ниже 1% ВВП. Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).

Доля расходов на зарплаты бюджетникам и другие цели, в том числе субсидии на топливо, напротив, почти не изменилась за этот период или даже выросла, указывает МВФ. Но у развивающихся стран просто не остается средств на инфраструктуру. «Нужно менять этот тренд, – пояснил Financial Times Паоло Мауро, замдиректора МВФ по бюджетным вопросам. – Конечно, у них есть и другие нужды, в этом-то и сложность». Иначе развивающиеся страны рискуют еще больше отстать от развитых по качеству инфраструктуры, указывает МВФ.