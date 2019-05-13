Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4811 от 14.05.2019 под заголовком: Экономные инвестиции

Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума

Россия не исключение, но собирается их наращивать

Чистые госинвестиции развивающихся стран, по данным Международного валютного фонда (МВФ), впервые за все время сбора данных упали в 2018 г. ниже 1% ВВП. Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).

Доля расходов на зарплаты бюджетникам и другие цели, в том числе субсидии на топливо, напротив, почти не изменилась за этот период или даже выросла, указывает МВФ. Но у развивающихся стран просто не остается средств на инфраструктуру. «Нужно менять этот тренд, – пояснил Financial Times Паоло Мауро, замдиректора МВФ по бюджетным вопросам. – Конечно, у них есть и другие нужды, в этом-то и сложность». Иначе развивающиеся страны рискуют еще больше отстать от развитых по качеству инфраструктуры, указывает МВФ.

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