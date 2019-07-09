Белоруссия меняет Россию на Китай

Андрей Стасевич / ТАСС

Белоруссия завершает переговоры с Банком развития Китая о кредите на $600 млн – эти деньги заменят зависший кредит от России, сообщил замминистра финансов Белоруссии Андрей Белковец.

Деньги нужны республике на рефинансирование кредита, взятого у России. Белковец объясняет: «Мы рассчитывали на кредит России. Сегодня вопрос предоставления российского кредита немного откладывается, но как альтернативу мы нашли вариант с китайскими кредиторами».

Кредитное сотрудничество России и Белоруссии связано с большой повесткой двусторонних отношений, поэтому Минск с прошлого года готовился заменить российские деньги другими, предупреждал в конце июня министр финансов Белоруссии Максим Ермолович. В апреле Белоруссия подписала соглашение с Банком развития Китая и пересмотрела планы заимствований на внутреннем рынке, после чего министр Ермолович сообщил, что кредит от России фактически будет перекрыт.

«Ведомости» направили запрос в Минфин России, минфин Белоруссии и Банк развития Китая.

В феврале стало известно, что Белоруссия попросила у России. В апреле первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия кредит предоставит, после чего пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг его сообщение и заявил, что вопрос еще в проработке.

В июне Силуанов заявил, что кредит Минску возможен после того, как страны примут решение о дальнейшей интеграции во исполнение Союзного договора (от 1997 г. – «Ведомости»). «Компенсация налогового маневра, кредит или еще что-то, – все это нужно смотреть в комплексе в части того, как мы будем двигаться по интеграции», – объяснил Силуанов (цитата по «РИА Новости») и подчеркнул: каких-то условий или предложений Москва Минску не ставит.

У Белоруссии и России слишком много точек пересечения, чтобы говорить, что это попытка уйти от зависимости, считает замдиректора Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития Юрий Зайцев. Поиск альтернатив – политическая игра Минска, чтоб выторговать у Москвы более выгодные условия сотрудничества.

Кредиты – традиционная форма поддержки других стран. В 2017 г. правительство России выдало в кредит Белоруссии $700 млн на 10 лет. Всего в 2017 г. международная помощь России сократилась больше чем на $64 млн (или 5%) по сравнению с 2016 г. и составила $1,2 млрд (порядка 80 млрд руб.), оценивали эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в ноябре прошлого года. $424,9 млн потрачено на списание некоторых долгов.

Всего Белоруссия получила в кредит от России более $6,5 млрд, не считая займа на строительство АЭС, говорил в середине января председатель правительства России Дмитрий Медведев. «По сути, мы помогаем, занимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях», – цитировал его «Интерфакс».

Китай для Белоруссии – единственная альтернатива Москве, так как западные кредиторы вряд ли дадут деньги режиму Лукашенко, а остальных испугает финансовое состояние республики, полагает Зайцев. Но китайские кредиты стоят дороже, чем российские, и Пекин всегда выдвигает экономические требования к заемщикам – расширение присутствия китайских компаний. Это может оказаться менее выгодным, но привлекательнее, чем политическое давление Москвы, уверен он.

Если Белоруссия пойдет на все условия интеграции, то российские компании получат еще больше свободы на объединенном рынке – а белорусские производители попадут в менее выгодные условия, объясняет Зайцев: «С альтернативными кредиторами Москва лишится важной точки давления на Минск и, скорее всего, согласится на более мягкие переговоры».