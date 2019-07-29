ФРС США готовится опустить процентные ставки

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Джером Пауэлл не хочет, чтобы в США повторилась ситуация Японии и еврозоны Patrick Semansky / AP Photo

Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу. Во многом это связано с инфляцией, которая по-прежнему ниже целевых 2%, и с желанием предотвратить более серьезные проблемы.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на июльских слушаниях в конгрессе подчеркнул необходимость бороться с низкой инфляцией. По его словам, слишком медленный рост цен будет способствовать сохранению низких процентных ставок, из-за чего в случае нового кризиса у центробанка будет мало возможностей стимулировать экономику и возникнет риск дефляции. Чтобы не угодить в эту ловушку, сейчас нужно приложить больше усилий для ускорения инфляции, считает Пауэлл. «Мы уже видели это в Японии и сейчас наблюдаем в Европе, – заявил он на слушаниях. – Вот почему мы считаем столь важным сохранить инфляцию на уровне 2% в США и намерены сделать это».