Экономика / Мировая экономика

ФРС США готовится опустить процентные ставки

Это станет их первым снижением со времен финансового кризиса

Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу. Во многом это связано с инфляцией, которая по-прежнему ниже целевых 2%, и с желанием предотвратить более серьезные проблемы.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на июльских слушаниях в конгрессе подчеркнул необходимость бороться с низкой инфляцией. По его словам, слишком медленный рост цен будет способствовать сохранению низких процентных ставок, из-за чего в случае нового кризиса у центробанка будет мало возможностей стимулировать экономику и возникнет риск дефляции. Чтобы не угодить в эту ловушку, сейчас нужно приложить больше усилий для ускорения инфляции, считает Пауэлл. «Мы уже видели это в Японии и сейчас наблюдаем в Европе, – заявил он на слушаниях. – Вот почему мы считаем столь важным сохранить инфляцию на уровне 2% в США и намерены сделать это».

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