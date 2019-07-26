ЦБ второй раз за год снизил ключевую ставку

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 7,25%. Такое снижение предсказывали большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Bloomberg. Регулятор снизил ключевую ставку второй раз с начала лета.

Свое решение регулятор объяснил продолжающимся замедлением инфляции, хотя инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Слабые темпы роста экономики ограничивают инфляционные риски на ближайшее время и инфляция может вернуться к целевым 4% уже в начале 2020 г., отметил ЦБ. Регулятор не исключил, что еще раз снизит ставку на одном из ближайших заседаний совета директоров и перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 г.

Среди угроз, которые могут ускорить инфляцию, ЦБ в сообщении о ключевой ставке второй раз подряд назвал фонд национального благосостояния (ФНБ). Использование ликвидной части ФНБ сверх порогового уровня в 7% ВВП может оказать «повышательное давление на инфляцию», предупредил регулятор. Однако такой эффект если и возможен, то не раньше следующего года.

Центробанк неоднократно предупреждал о возможном снижении ставки. А его председатель Эльвира Набиуллина не исключала шаг и в 50 б. п. Правда, директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексей Заботкин предупреждал, что для такого снижения должны быть весомые аргументы – если будет изменен макроэкономический прогноз.

В российском банковском рынке и рынке суверенного долга уже заложено снижение ставки на 25 б. п., отмечает главный аналитик «БКС премьер» Антон Покатович: так как сюрприза в действиях ЦБ нет, курс рубля, скорее всего, так и останется до конца недели в диапазоне 62,8–63,5/$. Заметной реакции рынков на снижение не будет, согласен директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов.

Если после майских данных ЦБ подавал сигналы о возможности снизить ставку на 50 б. п., после публикации данных за июнь стало более вероятным снижение ставки на 25 б. п., говорил главный экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков: промышленное производство выросло на 3,3%, реальные зарплаты – на 2,3%, а розничная торговля – на 1,4%. По его словам, данные дают основание полагать, что во втором полугодии тренд на замедление экономики развернется и будет вызывать меньше опасений у регулятора. Снижение же ставки на 0,5 б. п. стало бы сигналом для рынка, что экономика оказалась в чрезвычайной ситуации, а ЦБ находится в панике из-за такого слабого роста, указывала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, такое решение могло бы привести к тому, что рынок ждал бы избыточно агрессивного дальнейшего снижения ставки.

Среди других факторов в пользу снижения ставки – ослабление внутренних инфляционных рисков, указывали аналитики «Ренессанс капитала». В июне инфляционные ожидания населения почти не изменились – 9,4% (после 9,3% в мае). Снижается и инфляция – с максимального в 2019 г. значения в 5,3% годовых в марте до 4,5% на 22 июня. В июне инфляция составила 4,7%.

Правда, замедление связано с дефляцией продовольственных цен, которая носит временный характер, предупреждала Орлова. Июньское замедление инфляции по большей части носило временный характер, отмечали и аналитики «ВТБ капитала». Снижение цен на овощи и фрукты временно, признавал сам Центробанк. И уверенности, что инфляция и дальше будет замедляться, нет, говорила Орлова: неурожай в Европе может привести к росту мировых цен на сельскохозяйственную продукцию.

До конца года будет, как минимум, еще одно снижение ставки – до 7%, ждет Тремасов – возможно, даже и до 6,75%. Многое будет понятно после решения по расходованию средств фонда национального благосостояния (ФНБ) и бюджету, заключает он.