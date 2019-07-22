Счетной палате не нравится идея поддержать экспортеров деньгами из ФНБ

Руководитель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров (слева) попросил ведомство Антона Силуанова хорошенько потрудиться до конца дня Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

Минфину придется отстаивать свои идеи, как расходовать средства фонда национального благосостояния (ФНБ), еще перед одним оппонентом – Счетной палатой. В понедельник думский комитет по бюджету и налогам отказался согласовывать поправку в Бюджетный кодекс, которая позволяет направлять средства ФНБ на экспортные кредиты, пока она не будет одобрена Центробанком (ЦБ) и Счетной палатой. Законопроект, в который включена поправка, должен рассматриваться во втором чтении уже завтра, 23 июля.

«Если до вечера сегодняшнего вы согласуете поправку эту с ЦБ и Счетной палатой, мы ее включаем в текст закона, если нет, мы ее из закона исключим», – предупредил Минфин руководитель комитета Андрей Макаров (его цитирует «Интерфакс»). «Ведомости» ожидают ответа от Макарова, а также представителей Минфина, ЦБ и Счетной палаты.

В ФНБ поступают сверхдоходы от продажи нефти: по бюджетному правилу в 2019 г. это все, что образуется при цене нефти Urals выше $41,6/барр. Сейчас в ФНБ 3,8 трлн руб., или 3,6% ВВП. Минфин ждет, что к концу 2019 г. фонд вырастет до 7,9 трлн руб. Это значит, что ликвидная часть фонда достигнет 7% ВВП и все деньги, что окажутся в ФНБ сверх лимита, можно тратить. По прогнозам Минфина, в 2020 г. из ФНБ можно будет потратить 1,8 трлн руб., в 2021 г. – 4,2 трлн.

Чиновники уже начали спорить, как распорядиться средствами ФНБ. Например, вкладывать их внутри страны или за рубежом. А ЦБ в середине июня и вовсе предложил рассмотреть возможность увеличить порог с 7% ВВП, так как риски изменились с тех пор, когда он устанавливался в 2017 г.

Счетная палата поправки не поддерживает, цитирует «Интерфакс» ее замдиректора департамента предварительного, оперативного и последующего контроля федерального бюджета Игоря Прокопенко: «Эта поправка преждевременна <...>, потому что это затрагивает ключевое обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы, а также сохранение макроэкономической стабильности». Он также подчеркнул, что поправки нужно согласовать с ЦБ.

В интервью Reuters в начале июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что размер допустимых ежегодных трат ФНБ «пока не обсуждается». Но если тратить 1–2% ВВП в год, влияние на экономику и реальный валютный курс будет таким же, как если бы цена отсечения в бюджетном правиле была повышена до $50–60/барр., объяснила она. Такие сценарии ЦБ на тот момент не просчитывал – так как не получил конкретных предложений от Минфина. По оценкам Минфина, при снижении цены на нефть до $30/барр. и сохранении ее на таком уровне в течение пяти лет, выпадающие нефтегазовые доходы бюджета составят почти 9% ВВП.