Экономический рост США стал самым долгим в истории
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Экономика США растет непрерывно более 10 лет. В июле продолжительность этого цикла достигла 121 месяца – самый долгий период беспрерывного роста американской экономики с тех пор, как Национальное бюро экономических исследований США (NBER) стало вести наблюдения в 1854 г. Предыдущий рекорд был равен 120 месяцам, когда экономика росла с марта 1991 г. по март 2001 г. После Второй мировой войны периоды роста ВВП США длились в среднем 58 месяцев.
Нынешний цикл начался в июне 2009 г. Он «длится уже дольше, чем были вместе The Beatles. Он старше Instagram», цитирует FT стратега Invesco Брайана Левитта. Впрочем, за это время ВВП страны вырос лишь на 25%, по данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, – медленнее, чем за некоторые предыдущие, более короткие периоды роста. По оценкам Федерального резервного банка Атланты, годовой темп роста замедлился примерно до 1,5% с 3,2% в I квартале. Кроме того, хотя безработица в стране снизилась с 10% в октябре 2009 г. до 3,6% в мае 2019 г. (минимума за 50 лет), рабочие места тоже создавались относительно медленно, отмечает CNBC.
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