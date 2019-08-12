Экономика / Мировая экономика

«Дикий капитализм» приходит на помощь Венесуэле

Социалистическое правительство вынуждено проводить рыночные реформы, но тайно

Глубокий экономический кризис в Венесуэле вынудил президента Николаса Мадуро частично отказаться от социалистических идеалов его предшественника Уго Чавеса. Официально его правительство не объявляло ни о каких реформах, но незаметно стало предоставлять бизнесу больше свобод, рассказали Financial Times (FT) местные предприниматели. Это позволило частично стабилизировать ситуацию в экономике.

Экономика Венесуэлы оказалась в катастрофическом состоянии после шести лет нахождения Мадуро у власти. По оценкам экономистов МВФ и других специалистов, за это время ВВП страны сократился вдвое. По данным центробанка Венесуэлы, который в мае впервые за четыре года опубликовал экономическую статистику, инфляция составила 130 060% в 2018 г. Хотя это гораздо ниже оценок контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи, по подсчетам которой инфляция достигла почти 1 700 000%. Также в Венесуэле давно наблюдается дефицит товаров первой необходимости, а 3,4 млн человек, или более 10% населения, покинули страну, по данным ООН.

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