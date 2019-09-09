ЦБ может пересмотреть уровень нейтральной ставки

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Диапазон нейтральной ставки будет меняться Максим Стулов / Ведомости

ЦБ снизил ставку на 25 базовых пунктов (б. п.) до 7%, и она достигла нейтрального уровня (по оценке ЦБ, это 6–7%). После пяти лет движения от жесткой к умеренно жесткой и затем нейтральной денежно-кредитной политике ЦБ наконец вошел в диапазон нейтральной ставки, комментировала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Теперь монетарная политика будет играть нейтральную роль, объясняет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Набиуллина предупредила, что ЦБ может изменить представление о значении нейтральной ставки (цитата по «Интерфаксу»): «Это не точка, а область значений <...> Потребуется время, чтобы нащупать границы этой области нейтральности, убедиться, что они соответствуют нашим текущим оценкам».