В России вновь зафиксирована недельная дефляция

Торможение цен – явление сезонное Максим Стулов / Ведомости

С 3 по 9 сентября цены снизились на 0,1%, сообщил Росстат. Это вторая неделя подряд, когда служба фиксирует недельную дефляцию. Она была зафиксирована и в августе – впервые с сентября 2017 г. За месяц цены снизились на 0,2%.

В результате в годовом выражении инфляция на начало сентября замедлилась до 4,2%, приблизившись к таргету ЦБ в 4%.

Торможение цен – явление сезонное. Обычно оно происходит в конце лета – начале осени (августе – сентябре) в связи с удешевлением сельскохозяйственных продуктов при хорошем урожае: снижение цен на продовольствие в этот период перекрывает рост цен на другие товары и услуги.

Но в этом году в связи с ранней уборкой урожая инфляция начала существенно снижаться уже в июне. Во второй половине сентября пик урожая будет пройден, ждет главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. А из-за того что в 2018 г. урожай собирали позже, уже к концу сентября недельная дефляция сменится ростом цен, ждет он. Еще один фактор снижения цен – девальвация турецкой лиры, благодаря которой импорт овощей и фруктов подешевел, а также низкий потребительский спрос, который заставляет ритейлеров и производителей сдерживать рост цен за счет своей маржи, рассказывает Тихомиров.

ЦБ рано принимать меры против дефляции из-за проинфляционных рисков, считает Тихомиров, – запланированной на второе полугодие 2019 г. индексации пенсий и зарплат бюджетников, роста расходов бюджета на нацпроекты. За январь – август 2019 г. расходы выросли всего на 5% в годовом выражении и во второй половине 2019 г. их рост должен ускориться до 30%, напоминает главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. ЦБ ждет, что к концу года инфляция составит 4–4,5%, Минэкономразвития ждет ее более сильного замедления – до 3,8% в 2019 г. и 3% в 2020 г.

Консерватизм ЦБ оправдан, в среднесрочной перспективе есть риски возобновления роста мировых цен на зерно, к которым российская инфляция чувствительна, а также риск роста бюджетных расходов, перечисляет Долгин. С учетом таких внутренних и внешних рисков ЦБ, вероятнее всего, снизит ставку еще один раз в 2019 г., считает он. ЦБ вряд ли снизит ставку еще раз, спорит Тихомиров.