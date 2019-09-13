Правительство индексирует маткапитал впервые за пять лет

Евгений Разумный / Ведомости

Правительство впервые за пять лет проиндексирует материнский капитал. В 2020 г. он составит 466 600 руб., цитирует вице-премьера Татьяну Голикову «Интерфакс». Рост составит 3,8%, что чуть меньше, чем раньше обещали власти. В сентябре прошлого года Голикова говорила, что в 2020 г. он вырастет до 470 000 руб. Сейчас сумма выплат семьям с двумя детьми составляет 453 026 руб. В последний раз ее индексировали на 5,5% в 2015 г. (инфляция за 2014 г. – 11,36 %).

По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновление индексации. Голикова отметила, что проиндексирован будет не только размер вновь выданных сертификатов, но и остатки средств семей по частично израсходованным сертификатам. Программа действует до 2021 г. Ранее Минтруд предлагал продлить ее до 2024 г.

В открытых данных на сайте ПФР говорится, что в прошлом году российские семьи получили около 690 000 сертификатов, а с 2007 г. – более 9 млн. На улучшение жилищных условий с ипотекой и без нее в 2018 г. было направлено почти 290 000 сертификатов, на образование – более 10 000, на накопительную пенсию – 195, на социальную адаптацию – 4.

Пять лет без индексаций

Программа материнского капитала заработала в 2007 г. Тогда сумма выплат, которые полагались семьям после рождения второго и последующих детей, составляла 250 000 руб. В 2008 г. ее подняли на 10,5% (годовая инфляция за 2007 г. составила 11,87%) до 276 000 руб. и затем до 2015 г. ежегодно индексировали. Самое большое повышение случилось в 2009 г., когда она выросла на 13% до 312 162 руб. (инфляция в 2008 г. – 13,28%).

Кроме того, в 2020 г. правительство также планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные – на 7%, сообщила Татьяна Голикова.

Власти вернулись к индексации маткапитала по двум причинам: профицит бюджета и недовольство граждан текущей ситуацией в стране, говорит экономист Наталья Зубаревич. Таким образом власть стремится найти инструменты для снижения градуса недовольства, считает она. «Для федерального бюджета индексации не будут существенной нагрузкой. В части пенсий ПФР и так живет на дотации государства, будут чуть больше. Средства, заложенные на финансирование маткапитала, также невелики – 325 млрд руб. по сравнению, скажем, с 2,6 трлн арктических льгот для нефтяников, которые может одобрить президент», – перечисляет Зубаревич.

Для населения любая индексация лишней не будет, но и проблем граждан она не решит, спектичен доктор экономических наук Сергей Смирнов: «Средняя пенсия в России – чуть больше 14 000 руб., будет около 15 000 руб. Что касается материнского капитала, то жилищные проблемы с его помощью решить трудно, а вот для оплаты года обучения в вузе хватит».

Квартирный вопрос

Семья может потратить материнский капитал на покупку или строительство жилья, первоначальный взнос или погашение ипотечного кредита, образование детей или социальную адаптацию инвалидов, пенсионные накопления матери. Покупатели жилья достаточно часто используют механизм материнского капитала как инструмент дофинансирования сделки, говорит директор по цифровизации ГК «Миэль» Юлия Федулаева. По ее словам, в «Миэль» с материнским капиталом совершается примерно пятая часть сделок. Однако нарастить объемы рынку недвижимости, по ее мнению, это не поможет: россияне ориентируются на стоимость 1 кв. м. По данным федерального портала «Мир квартир», средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке в Москве на конец 2018 г. подобралась к 215 000 руб. (рост к 2017 г. – 2,7%), в Санкт- Петербурге превысила 117 000 руб. (10,8%), Сочи – почти 110 000 руб. (16,1%), во Владивостоке – около 103 000 руб. (19,7%), в Подмосковье – более 81 000 руб. (0,4%)

По данным ЦБ, средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам, выданным в 2018 г. составила 9,54%.

«Решение проиндексировать материнский капитал не повлияет на объемы выдачи ипотеки в стране», – категоричен генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. По его словам, повышение размера маткапитала незначительно и кардинально не увеличит платежеспособный спрос. «Потенциальные заемщики гораздо чувствительнее к понижению ставок по ипотеке, и здесь все нити управления в руках у ЦБ и правительства – рост рынка может стимулировать достижение заданных таргетов по инфляции и субсидирование процентных ставок по ипотечным кредитам», – заключает Грибанов.