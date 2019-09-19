Статья опубликована в № 4903 от 20.09.2019 под заголовком: Исполнительный поставщик
Саудовская Аравия нашла способ поддержать экспорт нефти
Это поможет ей сохранить репутацию надежного поставщика
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Ahmed Jadallah / REUTERS
Недавние атаки на месторождения в Саудовской Аравии, приведшие к падению ее нефтедобычи вдвое, заставили Эр-Рияд найти необычный способ поддержать свою репутацию крупнейшего и надежного экспортера нефти. Чтобы не сокращать поставки зарубежным потребителям, она решила сама импортировать нефть и нефтепродукты, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на трейдеров.
Саудовская Аравия экспортирует в основном сырую нефть. Часть нефти она оставляет себе для переработки в различные виды топлива и обычно является нетто-экспортером нефтепродуктов. По данным ОПЕК, в прошлом году страна в среднем добывала 10,3 млн баррелей нефти в день, а на экспорт отправляла 7,4 млн баррелей нефти и 2 млн баррелей нефтепродуктов в день.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}