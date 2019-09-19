Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4903 от 20.09.2019 под заголовком: Исполнительный поставщик

Саудовская Аравия нашла способ поддержать экспорт нефти

Это поможет ей сохранить репутацию надежного поставщика

Недавние атаки на месторождения в Саудовской Аравии, приведшие к падению ее нефтедобычи вдвое, заставили Эр-Рияд найти необычный способ поддержать свою репутацию крупнейшего и надежного экспортера нефти. Чтобы не сокращать поставки зарубежным потребителям, она решила сама импортировать нефть и нефтепродукты, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на трейдеров.

Саудовская Аравия экспортирует в основном сырую нефть. Часть нефти она оставляет себе для переработки в различные виды топлива и обычно является нетто-экспортером нефтепродуктов. По данным ОПЕК, в прошлом году страна в среднем добывала 10,3 млн баррелей нефти в день, а на экспорт отправляла 7,4 млн баррелей нефти и 2 млн баррелей нефтепродуктов в день.

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