Трасса из Москвы в Казань может быть полностью завершена только в 2027 году

Статья опубликована в № 4905 от 24.09.2019 под заголовком: Дороге до Казани нужны три лишних года

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Власти собираются втрое сократить план строительства платной скоростной трассы из Москвы в Казань Евгений Разумный / Ведомости

Власти собираются втрое сократить план строительства платной скоростной трассы из Москвы в Казань до конца 2024 г. Вместо 729 км будет построено лишь 230 км, рассказал представитель Минтранса в ответ на запрос «Ведомостей». В ценах лет реализации проект оценивается в 250 млрд руб., сообщил он. Прежде речь шла о значительно большей сумме – 539 млрд руб. Проект этой дороги, которая поможет наладить движение грузов из Западного Китая в Европу, внесен в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов разрешил Минтрансу приступать к строительству трассы Москва – Владимир с обходом Владимира и участка с обходом Казани, сообщил в прошлую среду министр транспорта Евгений Дитрих. До конца 2024 г. планируется построить два участка новой дороги – из Москвы во Владимир и из Канаша в Казань, уточнил представитель ведомства, участок между этими двумя трассами будет достраиваться позднее. О том, что проект может лишиться центрального участка, говорил в интервью ТАСС и курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов.

Окончательное решение о концепции проекта будет принимать премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщил представитель Минтранса. Сейчас Минтранс совместно с Минфином и Минэкономразвития прорабатывают по его поручению все варианты трассировки федерального проекта «Европа – Западный Китай». Помимо строительства новой трассы был рассмотрен также вариант реконструкции трассы М7 «Волга», рассказывает он, и ведомства пришли к выводу о необходимости сочетать его со строительством новой трассы Москва – Казань.