США введут пошлины на товары из ЕС

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Вашингтон планирует обложить пошлинами европейские самолеты, вина, сыры и другие товары на сумму $7,5 млрд. Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила ему сделать это в ответ на госсубсидии, получаемые Airbus от Евросоюза и нарушающие правила организации. Таким образом, давний спор между американским Boeing и европейским Airbus может открыть новый фронт в торговой войне США с другими странами.

Спор Airbus и Boeing

Конфликт между двумя крупнейшими производителями самолетов длится уже 15 лет. Boeing обвинял Airbus в получении дешевых займов от европейских правительств и настаивал на введении 100%-ных пошлин на самолеты конкурента. В свою очередь европейская компания утверждала, что американская получает помощь от Вашингтона в виде оборонных контрактов и налоговых льгот. ВТО пришла к выводу, что обе компании незаконно получают субсидии, но первым она закончила рассматривать дело против Airbus.

Ущерб, который понес Boeing из-за нечестной конкуренции, составил $7,5 млрд, по оценкам ВТО. Поэтому организация разрешила США обложить 100%-ными пошлинами товары из ЕС на такую сумму. Но Управление торгового представителя США (USTR) заявило, что пока введет с 18 октября 10%-ные пошлины на самолеты и 25%-ные пошлины на целый ряд других товаров (см. врез). Потери Airbus должны быть оценены в начале следующего года, и тогда ВТО объявит, какие пошлины на американские товары сможет ввести ЕС.

Airbus после решения ВТО призвал Вашингтон и Брюссель найти способ избежать пошлин, так как они могут нанести большой вред авиационной отрасли, торговым отношениям США и ЕС и мировой экономике. Также компания отметила, что из-за пошлин могут пострадать авиакомпании по обе стороны Атлантики и ее американские поставщики, где работают 275 000 человек.

Правда, США специально не стали вводить пошлины на европейские комплектующие, которые использует Airbus на своем заводе в штате Алабама, чтобы не поставить там под угрозу рабочие места, отмечает Reuters.

«Airbus мог избежать этих пошлин, если бы полностью соблюдал свои обязательства. Мы надеемся, что в конечном итоге они сделают это», – говорится в заявлении Boeing.

На что США ввели пошлины Полный список товаров, которые должны быть обложены 25%-ными пошлинами, состоит из восьми страниц. В нем много популярных продуктов питания и напитков. Среди них французское вино, испанское оливковое масло, ликеры из Италии и других стран, пармезан и другие сыры, кофе, фрукты, овощи и соки. Также в списке есть шотландский виски, одежда и другие товары из Великобритании, хотя страна уже 31 октября может покинуть ЕС.

Новость о пошлинах и публикация в среду разочаровывающих данных о состоянии рынка труда США увеличили беспокойство инвесторов по поводу замедления мировой экономики. Европейский фондовый индекс STOXX 600 в тот день опустился на 2,6%, а американские S&P 500 и Nasdaq Composite – на 1,8 и 1,6% соответственно. Акции Airbus и Boeing подешевели на 2%. В четверг фондовые индексы продолжили снижаться, но к 18.50 мск акции Airbus подорожали более чем на 4%, а Boeing – почти на 0,3%.

Каталожная стоимость самолетов Airbus варьируется от $92 млн до $366,5 млн, поэтому 10%-ные пошлины могут значительно увеличить расходы американских авиаперевозчиков. Delta Air Lines предупредила, что под пошлины могут попасть около 170 самолетов, которые она заказала у Airbus. В среду ее акции подешевели на 4,7%, а в четверг утром – еще почти на 4%.

Новая торговая война

Хотя запланированные пошлины затрагивают лишь небольшую часть импорта европейских товаров в США, они могут ухудшить и без того непростые отношения между Вашингтоном и Брюсселем. Администрация президента Дональда Трампа в прошлом году уже ввела 25%-ные пошлины на сталь и 10%-ные – на алюминий, в том числе из ЕС, под предлогом обеспечения национальной безопасности. В ответ на это блок в июне обложил 25%-ными пошлинами американские товары на $2,8 млрд, включая мотоциклы Harley-Davidson, джинсы и бурбон. Трамп также к 13 ноября должен принять решение о введении пошлин на автомобили и комплектующие из Европы, отмечает The Wall Street Journal (WSJ).

Это происходит на фоне торговых конфликтов США с другими странами, прежде всего с Китаем. Хотя Вашингтон и Пекин ведут переговоры, стороны далеки от соглашения, и с 15 октября США собираются повысить с 25 до 30% пошлины на китайские товары на $250 млрд.

После объявления о решении ВТО торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Вашингтон надеется начать переговоры с Брюсселем. Именно поэтому США не стали сразу вводить 100%-ные пошлины, рассказал Reuters человек, знакомый с ситуацией. Однако USTR предупредило, что оставляет за собой право повысить пошлины в любой момент.

«Если кто-то введет пошлины против нашей авиационной отрасли, мы сделаем то же самое», – заявил в среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Пока ВТО не вынесла решение против Boeing, ЕС может лишить его и некоторые другие американские компании налоговых льгот, пишет WSJ. Однако в этом случае есть риск эскалации конфликта. «Нужно смотреть на это тактически, – приводит издание слова одного из европейских дипломатов. – Мы обозначили эту возможность, чтобы подчеркнуть все наши варианты и создать некоторый рычаг, но нашим намерением всегда было найти решение путем переговоров».