Депутаты посоветовали ЦБ публично прогнозировать изменения ключевой ставки

Евгений Разумный / Ведомости

Депутаты поддержали предложение инвесторов и банков Центробанку публиковать прогнозы ключевой ставки. Регулятор мог бы сопровождать сценарии макроэкономических прогнозов набором возможных траекторий изменения ставки, пишут комитеты Госдумы по бюджету и финансовому рынку в проекте совместного заключения на «Основные направления кредитно-денежной политики» ЦБ.

ЦБ давно обсуждает публикацию прогнозов ставки, но до сих пор не согласился этого делать. Рынок может воспринять прогноз как обязательство, а в условиях высокой волатильности регулятор не готов брать его на себя, предупреждала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. ЦБ мог бы подчеркивать, что траектории – это лишь его оценочный прогноз, а не обязательство, советуют депутаты Госдумы.

За публикацию прогнозов ставки выступал, например, предправления ВТБ Андрей Костин: это был бы четкий индикатор для рынка, на который бизнес мог бы ориентироваться. В пресс-релизах решений ЦБ о ставке, как правило, есть указания на дальнейшее движение ставки, говорит представитель регулятора. Если нужно, ЦБ уточняет сигнал в заявлениях и раскрывает оценку нейтральной ставки. Этого достаточно для формирования ожиданий рынка, уверен представитель регулятора, при этом ЦБ продолжит постоянно оценивать необходимость дополнительных инструментов информационной политики.

В 2019 г. ЦБ снижал ставку четыре раза, а последний раз в октябре – сразу на 0,5 п. п. до 6,5%, хотя большинство аналитиков не верили в столь резкий шаг. Ожидания рынка влияют на изменение ставок кредитов, указывал сам ЦБ, если они ждут изменения ключевой ставки, то могут скорректировать свои ставки заранее.

Опубликованные траектории – более точный инструмент управления ожиданиями по ставкам, чем устные заявления, говорит главный экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков. В краткосрочной перспективе они не смогут повлиять на политику ценообразования в банках, но повысят доверие к политике ЦБ, рассуждает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Если прогнозы будут постоянно публиковаться, рынок сможет более глубоко понимать реакции ЦБ на разную статистику, его отдельные решения со временем тоже станут более предсказуемыми, надеется Исаков. Пока рынок действительно не всегда правильно предсказывает действия ЦБ – в среднем понимает их в 65% случаев, по данным Bloomberg. В Новой Зеландии, где прогноз публикуется, предсказуемость решений центробанка существенно выше – 90%.

Ведущие западные центробанки на каждом опорном заседании обновляют прогноз ставки на три года, напоминает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Участники рынка понимают, что прогноз опирается на ситуацию в экономике, которая может быстро меняться, рассуждает он. Так, ФРС в 2019 г. резко развернула политику от ужесточения в сторону смягчения.

Но вряд ли публикация прогноза сильно повлияет на формирование процентных ставок банков, считает Соколов: у каждого банка есть своя экспертиза и ожидания ключевой ставки. ЦБ дает достаточно информации, говорила и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

В подготовке материала участвовала Елена Мухаметшина