Greenpeace просит Минприроды запретить одноразовый пластик

Государство уже предусмотрело льготы (нулевой коэффициент при расчете экологического сбора) для производителей и импортеров упаковки из биоразлагаемых материалов, замечает председатель правления, научный руководитель АНО «Равноправие» Наталья Соколова. Но сегодня в России основная часть пакетов – псевдобиоразлагаемые, предупреждает она. Часто они распадаются – попадая под прямые солнечные лучи или под длительное воздействие влаги – на мелкие частицы пластика. Такой микропластик продолжает жить на легальном полигоне, несанкционированной свалке или в канализации, и его потом уже никак не отобрать при сортировке и не переработать. Выход – производить товары и упаковку из дерева, хлопка, льна, бамбука, предлагает Соколова. Бамбук вообще уникален колоссальной скоростью роста, из его волокон можно изготовить любую упаковку, посуду, ткани и многое другое, говорит она.