Greenpeace просит Минприроды запретить одноразовый пластик
В России до сих пор ничего не делается для предотвращения образования отходов и максимального использования сырья и материалов, пишет Greenpeace в письме министру природы Дмитрию Кобылкину. При этом использование пластмассовых изделий постоянно растет – к 2030 г. их число вырастет с 32,3 до 89,8 кг на человека в год, прогнозирует Greenpeace.
Пластиковые отходы со временем фрагментируются и становятся микропластиком, изъять который из окружающей среды невозможно, объясняет Greenpeace. Каждый литр воды Ладожского озера и его притоков уже содержит одну частицу микропластика, показала в 2018 г. оценка Института озероведения РАН.
Для решения проблемы необходимо запретить производство, продажу и использование одноразовых неизвлекаемых и трудноперерабатываемых товаров и упаковки немедицинского назначения, предлагает Greenpeace. Это пластиковые пакеты, контейнеры и посуда, ватные пластиковые палочки, влажные салфетки, трубочки и т. д. Greenpeace предлагает правительству определить и утвердить перечень рекомендуемых к использованию многоразовых товаров, установить целевые показатели по доле многоразовой упаковки на рынке и разработать стимулы, в том числе налоговые, чтобы ее производили и пользовались ею.
Государство уже предусмотрело льготы (нулевой коэффициент при расчете экологического сбора) для производителей и импортеров упаковки из биоразлагаемых материалов, замечает председатель правления, научный руководитель АНО «Равноправие» Наталья Соколова. Но сегодня в России основная часть пакетов – псевдобиоразлагаемые, предупреждает она. Часто они распадаются – попадая под прямые солнечные лучи или под длительное воздействие влаги – на мелкие частицы пластика. Такой микропластик продолжает жить на легальном полигоне, несанкционированной свалке или в канализации, и его потом уже никак не отобрать при сортировке и не переработать. Выход – производить товары и упаковку из дерева, хлопка, льна, бамбука, предлагает Соколова. Бамбук вообще уникален колоссальной скоростью роста, из его волокон можно изготовить любую упаковку, посуду, ткани и многое другое, говорит она.
Минприроды уже выступало за ограничение пластика, а весной Кобылкин говорил о готовящемся законопроекте. Но позже министр стал более осторожен. «Можно постепенно, например по 10% в год, вводить какие-то ограничения, – говорил он в интервью РБК. – Если мы сейчас запретим пластиковую посуду, оставим без работы заводы, – и люди выйдут на улицу. Этого делать точно нельзя». Необходимо предложить варианты плавного замещения, чтобы производители понимали, что, например, от одноразовой посуды надо уйти в производство пластиковых ведер или биоразлагаемого пластика, предлагал он.
Представитель Минприроды заявил «Ведомостям», что запрет на производство продукции может установить Минпромторг. А Минприроды намерено сокращать вред от пластика через механизм расширенной ответственности производителей (РОП), по которому производитель или импортер товаров и упаковки должен оплатить их утилизацию.