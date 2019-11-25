Новым руководителем оператора мусорной реформы станет Михаил Мень

Экологический оператор создан по указу президента Владимира Путина в январе 2019 г. На его создание выделено более 75 млрд руб. В обязанности оператора входит работа с мусорной реформой, стартовавшей в России с 1 января. В частности, РЭО необходимо объединить региональные схемы обращения с отходами в одну федеральную, а также следить за работой регоператоров: в случае необходимости вкладывать деньги из бюджета в строительство новых объектов по переработке и захоронению мусора. Несмотря на создание РЭО, участники рынка продолжают сталкиваться с проблемами. Например, с оплатой за вывоз мусора. 14 ноября РЭО сообщал о рисках банкротства операторов в Новгородской, Курской, Магаданской, Вологодской областях, а также в Бурятии и Дагестане.