Новым руководителем оператора мусорной реформы станет Михаил Мень
Новым руководителем «Российского экологического оператора» (РЭО) станет аудитор Счетной палаты, бывший министр строительства и ЖКХ и экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень. Такое заявление вице-премьера Алексея Гордеева (курирует в правительстве мусорную реформу) распространил его секретариат. По словам Гордеева, «в настоящее время идет процесс оформления» Меня. Дозвониться до Меня не удалось, его представитель пояснил, что он на заседании Счетной палаты.
В субботу премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении прошлого руководителя РЭО – Дениса Буцаева. Контракт с ним правительство расторгло досрочно.
По словам Гордеева, масштаб задач, связанных с созданием новой отрасли обращения с отходами, требует от руководства компании «более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями». «Новый порядок сбора, переработки и утилизации отходов должен быть прозрачным и понятным обществу, всем участникам процесса – от каждого сельского и городского жителя до регионального оператора. Поэтому правительство России приняло решение укрепить руководство РЭО», – заявил Гордеев.
По словам представителя Буцаева, сейчас федеральная территориальная схема (обращения с отходами) практически завершена, проанализированы все инвестиционные проекты по строительству инфраструктуры, поданные 75 регионами. Из них проведено ранжирование по степени готовности 300 инвестиционных проектов, добавляет он.
Мень – действительный государственный советник I класса, был вице-губернатором Московской области, заместителем мэра Москвы в 2002–2005 гг. Затем уехал губернатором в Ивановскую область, а в столицу вернулся в 2013 г. на должность министра строительства и ЖКХ. 20 июня 2018 г. по представлению президента Владимира Путина назначен Советом Федерации аудитором Счетной палаты.
Экологический оператор создан по указу президента Владимира Путина в январе 2019 г. На его создание выделено более 75 млрд руб. В обязанности оператора входит работа с мусорной реформой, стартовавшей в России с 1 января. В частности, РЭО необходимо объединить региональные схемы обращения с отходами в одну федеральную, а также следить за работой регоператоров: в случае необходимости вкладывать деньги из бюджета в строительство новых объектов по переработке и захоронению мусора. Несмотря на создание РЭО, участники рынка продолжают сталкиваться с проблемами. Например, с оплатой за вывоз мусора. 14 ноября РЭО сообщал о рисках банкротства операторов в Новгородской, Курской, Магаданской, Вологодской областях, а также в Бурятии и Дагестане.