ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием

Высокие комиссии не помогают борьбе с отмыванием, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Выходит, что, пока деньги у тебя на счете, они не преступные, а когда человек их получает или снимает со своего же счета наличность – преступные». Проблема появилась из-за монополизации рынка банками с госучастием, считает Тосунян: госмонополисты повышают тарифы, а средние и небольшие банки подтягиваются за ними. Хотя государственные банки, понимая свою ответственность, должны минимизировать тарифы, чтобы рынок становился эффективнее, убежден Тосунян.