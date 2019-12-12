ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием
Ассоциация антимонопольных юристов предложила отменить дискриминационные банковские тарифы на переводы денег от компаний физическим лицам. Например, речь идет о выплате дивидендов и арендной платы, возврате с абонентских счетов или счетов в интернет-магазинах, объяснил партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Евгений Большаков на совместном заседании Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и ассоциации.
При расчетах между юридическими лицами банковская комиссия ограничена определенной суммой, но для расчетов компаний с населением таких ограничений нет и тарифы достигают 10%, рассказал Большаков. От политики банков страдают в первую очередь малый бизнес и граждане.
«Это полное безобразие», – отреагировал руководитель ФАС Игорь Артемьев. По его словам, банки козыряют письмами и рекомендациями ЦБ, которые предписывают им бороться с легализацией доходов, полученных преступным путем, однако в документах ЦБ «прямо не написано такое хамство». Артемьев намерен обсудить с ЦБ формулировки в документах и, возможно, дать им другую трактовку. Такие комиссии – не борьба с отмыванием, а желание обогащения, ведь сами транзакции стоят банкам 0,01% от суммы перевода, отметил руководитель ФАС.
Проверка по антиотмывочному закону происходит при поступлении денег на счет, а не когда переводятся гражданину, поддержал шефа замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. Наиболее остро проблема комиссий стоит при снятии наличных индивидуальными предпринимателями, отметил Кашеваров. Это могут быть и авторские гонорары, и зарплата сотрудников, и просто оплата купленных товаров и имущества у населения, добавляет председатель генсовета ассоциации Андрей Рего. «Ко мне обращались представители деловых кругов и эксперты», – передала «Ведомостям» через представителя сенатор Людмила Бокова.
Высокие комиссии не помогают борьбе с отмыванием, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Выходит, что, пока деньги у тебя на счете, они не преступные, а когда человек их получает или снимает со своего же счета наличность – преступные». Проблема появилась из-за монополизации рынка банками с госучастием, считает Тосунян: госмонополисты повышают тарифы, а средние и небольшие банки подтягиваются за ними. Хотя государственные банки, понимая свою ответственность, должны минимизировать тарифы, чтобы рынок становился эффективнее, убежден Тосунян.
С одной стороны, государство старается выводить доходы населения из серой зоны, с другой – через заградительные тарифы банки вынуждают предприятия отказываться от платежей физлицам, признает Бокова. Нужно менять закон, чтобы банки не могли оправдывать высокие комиссии борьбой с обналичиванием, предлагает Рего.
Артемьев предложил принимать «самые радикальные меры», а именно – начинать возбуждать дела, не дожидаясь изменения закона. «Пока мы меняем законодательство, десятки тысяч людей будут ограблены банками, – считает Артемьев. – Начинать надо завтра».
Представитель ВТБ говорит, что у банка нет комиссии для наиболее востребованных переводов от юрлиц физлицам. В том числе при выплате зарплаты, дивидендов и доходов от предпринимательской деятельности. Представители Центробанка, Сбербанка, Газпромбанка и Альфа-банка не ответили на запрос «Ведомостей».