СПГ станет основным грузом на Северном морском пути к 2035 году
Его доля в перевозках должна составить 80%
Сжиженный природный газ (СПГ) будет основным грузом, транспортируемым по Северному морскому пути до 2035 г., следует из проекта Стратегии развития Арктики, разработанного Минвостокразвития. «Ведомости» изучили копию документа, его достоверность подтвердили три человека, включая двух федеральных чиновников.
В 2018 г. перевозки грузов по Северному морскому пути составили 20,2 млн т, в 2024 г. должны вырасти до 80 млн т, в 2030 г. – до 120 млн т и к 2035 г. – до 160 млн т, причем транзитные грузы вырастут с 0,49 млн до 10 млн т.
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