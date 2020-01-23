СПГ станет основным грузом на Северном морском пути к 2035 году

В 2018 г. перевозки грузов по Северному морскому пути составили 20,2 млн т, в 2024 г. должны вырасти до 80 млн т, в 2030 г. – до 120 млн т и к 2035 г. – до 160 млн т, причем транзитные грузы вырастут с 0,49 млн до 10 млн т.