Иностранным инвесторам не понравился законопроект президента

Теперь свой вариант поправок предложили иностранные инвесторы. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) направила предложения председателю комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову. «Ведомости» ознакомились с копией письма, ее подлинность подтвердили два человека, которые знают о содержании документа и факте его отправки. Представитель АЕБ от комментариев отказался, его коллеги из Госдумы на запрос не ответили.