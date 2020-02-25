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Иностранным инвесторам не понравился законопроект президента

Он создает условия для уклонения от наказания за недоимки
Анна Червонная Светлана Ястребова
Владимир Путин все-таки недостаточно расширил возможности бизнеса /Андрей Гордеев / Ведомости

В конце прошлого года президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который частично освобождает предпринимателей от уголовной ответственности. Документ уже прошел первое чтение. Но бизнесу он не поможет, предупреждали Российский союз промышленников и предпринимателей, адвокаты и юристы.

Теперь свой вариант поправок предложили иностранные инвесторы. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) направила предложения председателю комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову. «Ведомости» ознакомились с копией письма, ее подлинность подтвердили два человека, которые знают о содержании документа и факте его отправки. Представитель АЕБ от комментариев отказался, его коллеги из Госдумы на запрос не ответили.

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