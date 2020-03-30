Коронавирус испытывает Евросоюз на прочность

Почти половина стран ЕС закрыла границы для жителей других стран, многие оставшиеся ужесточили пограничный контроль. Из-за этого, например, на границе Польши и Германии возникли многокилометровые очереди, а странам Балтии пришлось возвращать своих граждан из Германии по морю. Во Франции, Испании и других странах на фермах уже не хватает сезонных рабочих-мигрантов, из-за чего часть урожая может испортиться.