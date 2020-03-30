Коронавирус испытывает Евросоюз на прочность
Основополагающие принципы Евросоюза – свободное перемещение людей и товаров через государственные границы внутри блока. Они позволили создать общий рынок, который помогал расти местным компаниям, привыкшим полагаться на глубоко интегрированные международные цепочки поставок. Но эпидемия коронавируса нарушила работу этой модели. А лидеры стран ЕС пока не могут договориться о совместных мерах борьбы с кризисом.
Разделенный общий рынок
Почти половина стран ЕС закрыла границы для жителей других стран, многие оставшиеся ужесточили пограничный контроль. Из-за этого, например, на границе Польши и Германии возникли многокилометровые очереди, а странам Балтии пришлось возвращать своих граждан из Германии по морю. Во Франции, Испании и других странах на фермах уже не хватает сезонных рабочих-мигрантов, из-за чего часть урожая может испортиться.