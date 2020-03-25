Европейский кризис суверенного долга в 2012 г. привел к созданию банковского союза. Вспышка коронавируса в 2020 г. может заставить ЕС пойти дальше и ввести новые еврооблигации – коронабонды, которые позволят распределить риск между всеми странами ЕС. В 2012 г. некоторые страны уже выдвигали идею общих еврооблигаций в целях борьбы с кризисом и уменьшения спредов по доходности облигаций стран Южной Европы. Тогда эту идею отвергла Германия. Но сейчас, похоже, именно эта мера поможет членам ЕС профинансировать медицинские расходы и программы спасения экономики. В последние дни голоса в пользу коронабондов прозвучали из Испании и Италии, и Еврокомиссия вместе с Германией и Нидерландами допустила такую возможность при условии корректного структурирования. Франсуа Виллеруа, член совета управляющих ЕЦБ и председатель Банка Франции, поддержал идею общеевропейской эмиссии через Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ).