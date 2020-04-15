Эффект от обещанного Путиным снижения социальных взносов почувствуют не все

Эффект от обещанного Путиным снижения социальных взносов почувствуют не всеЭкономия на льготе будет снижаться вместе с фондом оплаты труда
Обещанная президентом скидка к страховым социальным взносам по-разному скажется на бизнесе – эффект будет зависеть от структуры его затрат. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, снижение взносов с 30 до 15% сэкономит малому и среднему бизнесу 285 млрд руб. за девять месяцев. По текущей оценке (на 14 апреля), Минфин прогнозирует экономию бизнеса более 300 млрд руб. за тот же период, уточнил представитель министерства. Пониженная ставка распространяется на зарплаты, превышающие минимальный размер оплаты труда (12 130 руб.). Она вводится не на несколько месяцев, а «вдолгую», на перспективу, чтобы стимулировать работодателей повышать зарплаты, обещал Владимир Путин.
Однако для части предпринимателей эффект от льготы окажется усеченным – для тех пользователей упрощенной системы налогообложения (УСН), которые платят 6% с доходов. Из налога они вычитают уплаченные ими страховые взносы, но уменьшить налог можно максимум на 50%. Соответственно, при снижении суммы взносов может снизиться и налоговый вычет. Это уменьшит или даже обнулит эффект от новой льготы для части бизнеса, соглашаются руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов, партнер Taxology Алексей Артюх и еще несколько опрошенных «Ведомостями» юристов, да и пониженная ставка будет применяться только в части выплат, превышающих МРОТ.