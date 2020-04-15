Эффект от обещанного Путиным снижения социальных взносов почувствуют не все

Однако для части предпринимателей эффект от льготы окажется усеченным – для тех пользователей упрощенной системы налогообложения (УСН), которые платят 6% с доходов. Из налога они вычитают уплаченные ими страховые взносы, но уменьшить налог можно максимум на 50%. Соответственно, при снижении суммы взносов может снизиться и налоговый вычет. Это уменьшит или даже обнулит эффект от новой льготы для части бизнеса, соглашаются руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов, партнер Taxology Алексей Артюх и еще несколько опрошенных «Ведомостями» юристов, да и пониженная ставка будет применяться только в части выплат, превышающих МРОТ.