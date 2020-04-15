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Эффект от обещанного Путиным снижения социальных взносов почувствуют не все

Экономия на льготе будет снижаться вместе с фондом оплаты труда
Светлана Ястребова
Максим Стулов / Ведомости

Обещанная президентом скидка к страховым социальным взносам по-разному скажется на бизнесе – эффект будет зависеть от структуры его затрат. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, снижение взносов с 30 до 15% сэкономит малому и среднему бизнесу 285 млрд руб. за девять месяцев. По текущей оценке (на 14 апреля), Минфин прогнозирует экономию бизнеса более 300 млрд руб. за тот же период, уточнил представитель министерства. Пониженная ставка распространяется на зарплаты, превышающие минимальный размер оплаты труда (12 130 руб.). Она вводится не на несколько месяцев, а «вдолгую», на перспективу, чтобы стимулировать работодателей повышать зарплаты, обещал Владимир Путин.

Однако для части предпринимателей эффект от льготы окажется усеченным – для тех пользователей упрощенной системы налогообложения (УСН), которые платят 6% с доходов. Из налога они вычитают уплаченные ими страховые взносы, но уменьшить налог можно максимум на 50%. Соответственно, при снижении суммы взносов может снизиться и налоговый вычет. Это уменьшит или даже обнулит эффект от новой льготы для части бизнеса, соглашаются руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов, партнер Taxology Алексей Артюх и еще несколько опрошенных «Ведомостями» юристов, да и пониженная ставка будет применяться только в части выплат, превышающих МРОТ.

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В этом материале были исправлены ошибки

Уточнен комментарий представителя Минфина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных