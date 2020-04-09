Антикризисных мер мало для спасения экономики

Антикризисных мер мало для спасения экономикиЕсли не увеличить фискальные стимулы сейчас, позже придется потратить больше
Президент Владимир Путин объявил 8 апреля о новых мерах поддержки бизнеса и населения. Дополнительную помощь получат малый и средний бизнес в виде отсрочки по страховым взносам, безработные, семьи с детьми. Ежемесячные выплаты обещаны врачам и медицинскому персоналу, работающим с заболевшими коронавирусом (см. врез). Ключевая мера – поддержка безработных: потерявшие работу получат сразу три пособия, говорит федеральный чиновник, не называя сумму расходов на новые меры. Расчеты еще идут, рассказывает другой чиновник.
Но этим новые меры поддержки экономики не ограничатся. За пять дней правительству и ЦБ предстоит согласовать второй антикризисный пакет, который должен помочь компаниям сохранять занятость и доходы сотрудников, напутствовал Путин. Он уже готовится, но до сих пор его проект не предусматривал серьезных трат, рассказывали «Ведомостям» участвующие в его обсуждении чиновники. Споры продолжаются, предупреждает один из них. Ключевой вопрос – стоит ли начать активнее поддерживать экономику бюджетными деньгами или подождать, чтобы лучше оценить ситуацию, рассказывает сотрудник аппарата правительства.
Сэкономили на экономике
На первый антикризисный план правительство зарезервировало 1,4 трлн руб., говорил 1 апреля премьер-министр Михаил Мишустин. В действительности фискальный стимул существенно меньше, оценивают два федеральных чиновника: порядка 300 млрд руб. Около половины «пакета» – это госгарантии, на которые зарезервировано 500 млрд руб., а также выделенные на поддержку регионов 71 млрд (отсрочка по расчетам за бюджетные кредиты), рассказывал министр финансов Антон Силуанов. Расходы оцениваются примерно в 600 млрд руб. – прямые траты бюджета и в виде снижения социальных страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Льгота сэкономит бизнесу 285 млрд руб., говорил Силуанов. Но эти оценки делались на основе докризисных данных, в действительности выпадающие доходы от снижения взносов будут существенно ниже, считает один из федеральных чиновников, сколько потребуется на госгарантии и поддержку регионов, тоже неизвестно.