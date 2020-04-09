Антикризисных мер мало для спасения экономики

На первый антикризисный план правительство зарезервировало 1,4 трлн руб., говорил 1 апреля премьер-министр Михаил Мишустин. В действительности фискальный стимул существенно меньше, оценивают два федеральных чиновника: порядка 300 млрд руб. Около половины «пакета» – это госгарантии, на которые зарезервировано 500 млрд руб., а также выделенные на поддержку регионов 71 млрд (отсрочка по расчетам за бюджетные кредиты), рассказывал министр финансов Антон Силуанов. Расходы оцениваются примерно в 600 млрд руб. – прямые траты бюджета и в виде снижения социальных страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Льгота сэкономит бизнесу 285 млрд руб., говорил Силуанов. Но эти оценки делались на основе докризисных данных, в действительности выпадающие доходы от снижения взносов будут существенно ниже, считает один из федеральных чиновников, сколько потребуется на госгарантии и поддержку регионов, тоже неизвестно.