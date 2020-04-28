Система помощи малому бизнесу в США рухнула под валом заявок

Эта программа, на которую правительство изначально выделило $350 млрд, была частью пакета мер на $2 трлн, принятого для стимулирования экономики США. Она позволяет малому бизнесу получить кредиты от банков или других кредиторов, чтобы выдержать последствия пандемии коронавируса. Причем займы превратятся в гранты, если компании используют их для сохранения рабочих мест или на такие расходы, как оплата аренды. Программа начала работать 3 апреля, но уже к 16-му числу средства закончились. Поэтому конгресс выделил на нее дополнительно $310 млрд.