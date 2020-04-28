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Система помощи малому бизнесу в США рухнула под валом заявок

А часть средств получили крупные компании
Алексей Невельский
Небольшие компании вроде кафе-магазина в Бруклине (на фото) могут взять кредиты на выплаты сотрудникам и покрытие основных расходов. Общий размер программы помощи – $660 млрд /AP

Правительство США возобновило программу выдачи кредитов малому бизнесу 27 апреля. Но из-за огромного спроса сайт Управления по делам малого бизнеса (SBA) быстро оказался перегружен, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Это привело к сбоям и задержкам в работе системы, вызвало недовольство компаний и кредиторов.

Эта программа, на которую правительство изначально выделило $350 млрд, была частью пакета мер на $2 трлн, принятого для стимулирования экономики США. Она позволяет малому бизнесу получить кредиты от банков или других кредиторов, чтобы выдержать последствия пандемии коронавируса. Причем займы превратятся в гранты, если компании используют их для сохранения рабочих мест или на такие расходы, как оплата аренды. Программа начала работать 3 апреля, но уже к 16-му числу средства закончились. Поэтому конгресс выделил на нее дополнительно $310 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных