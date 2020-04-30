Месяц ограничений остановил большую часть работы бизнеса

Правительство предложило пострадавшему бизнесу поддержку, но получить ее могут не все. Почти 36% опрошенных Титовым сказали, что помощь недоступна из-за слишком строгих условий. Так, чтобы получить субсидии на выплату зарплат (12 130 руб. на сотрудника), нужно сохранить занятость на 90%. Претендовать на выплату смогут 3,3 млн человек, оценивало Минэкономразвития. Это лишь половина занятых в малом и среднем бизнесе (исходя из данных ФНС), а с учетом индивидуальных предпринимателей с их работниками, а также микропредприятий – лишь пятая часть.