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Месяц ограничений остановил большую часть работы бизнеса

Несмотря на просьбы властей, компании вынуждены не платить зарплату и увольнять сотрудников
Анна Червонная
Евгений Разумный / Ведомости

Месяц ограничений, введенных из-за коронавируса, привел к остановке многих предприятий малого и среднего бизнеса, а также к серьезному снижению спроса. О первом рассказали более 56% опрошенных, говорится в мониторинге бизнес-омбудсмена Бориса Титова на 27 апреля (неделей ранее таких было 54%). Те, кто продолжает работать, жалуются, что спрос упал вдвое и больше (63%). Почти 29% работающих предпринимателей говорят, что спрос рухнул более чем на 90%.

В опросе приняли участие 2350 компаний из 85 регионов страны (с учетом микропредприятий и ИП). При этом почти половина респондентов не относится к числу пострадавших отраслей, утвержденных правительством (сейчас таких 11), которые могут претендовать на льготные кредиты, субсидии на выплату зарплат, а также налоговые и кредитные отсрочки.

Впервые о нерабочих днях было объявлено 28 марта. Но зарплату сотрудникам было поручено сохранить, и это стало основной трудностью для предпринимателей – многие просто не смогли выполнить это требование. Около 58% опрошенных указали, что более трети компаний в их регионе и отрасли выплачивают минимально возможную зарплату либо отправили сотрудников в отпуск за свой счет. О том, что столько же компаний совсем сократили число сотрудников, считают 57%.

Бизнес с трудом продержится до 12 мая

Но даже возобновление работы не решит проблем – спрос будет еще долго восстанавливаться

Из предприятий питания 77% закрылись, остальные продолжают работать, но при слабом спросе, фактически только на доставку, рассказывал президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Персонал в ресторанном бизнесе уже наполовину сокращен по всей стране. Около 47% турагентств заявили, что перестали выплачивать зарплаты сотрудникам, сообщал председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Шпилько. Еще в марте прекратили работу почти 67 000 индивидуальных предпринимателей, сообщала Федеральная налоговая служба (ФНС), что на 77% больше марта 2019 г. После начала режима самоизоляции на 15 апреля 42% индивидуальных предпринимателей временно приостановили работу, показал опрос Online Market Intelligence (OMI).

Правительство предложило пострадавшему бизнесу поддержку, но получить ее могут не все. Почти 36% опрошенных Титовым сказали, что помощь недоступна из-за слишком строгих условий. Так, чтобы получить субсидии на выплату зарплат (12 130 руб. на сотрудника), нужно сохранить занятость на 90%. Претендовать на выплату смогут 3,3 млн человек, оценивало Минэкономразвития. Это лишь половина занятых в малом и среднем бизнесе (исходя из данных ФНС), а с учетом индивидуальных предпринимателей с их работниками, а также микропредприятий – лишь пятая часть.

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В России же пособия по безработице не превышают половины средней зарплаты

В начале апреля банки также стали выдавать льготные кредиты на зарплаты: первые полгода – под 0%, а следующие полгода – под 4% (12 130 руб. на сотрудника). Но банки выдают их неохотно. Госпрограмма пока «идет слабо», признавала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Банки, участвующие в программе, одобрили только треть заявок (данные регулятора на 16 апреля) .

Помощь, которую государство предлагает малому бизнесу, неэффективная, говорил ранее «Ведомостям» совладелец сети барбершопов OldBoy Дмитрий Порочкин: вместо 12 130 руб., которые многие не могут получить, потому что работали «в серую», лучше было бы выдать субсидии в обмен на обещания бизнеса не сокращать сотрудников, выплатить определенную сумму налогов, а также зарплаты. Финансовой поддержкой правительства смогли воспользоваться около 2% турагентств, говорил Шпилько.

На этой неделе президент Владимир Путин принял решение продлить нерабочие дни до 11 мая включительно, а после майских праздников к работе могут постепенно возвращаться промышленные предприятия, компании из сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства. Но протянуть еще две недели будет трудно, жаловались предприниматели, опрошенные «Ведомостями».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных