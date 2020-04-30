Месяц ограничений остановил большую часть работы бизнеса

Месяц ограничений остановил большую часть работы бизнесаНесмотря на просьбы властей, компании вынуждены не платить зарплату и увольнять сотрудников
Месяц ограничений, введенных из-за коронавируса, привел к остановке многих предприятий малого и среднего бизнеса, а также к серьезному снижению спроса. О первом рассказали более 56% опрошенных, говорится в мониторинге бизнес-омбудсмена Бориса Титова на 27 апреля (неделей ранее таких было 54%). Те, кто продолжает работать, жалуются, что спрос упал вдвое и больше (63%). Почти 29% работающих предпринимателей говорят, что спрос рухнул более чем на 90%.
В опросе приняли участие 2350 компаний из 85 регионов страны (с учетом микропредприятий и ИП). При этом почти половина респондентов не относится к числу пострадавших отраслей, утвержденных правительством (сейчас таких 11), которые могут претендовать на льготные кредиты, субсидии на выплату зарплат, а также налоговые и кредитные отсрочки.
Впервые о нерабочих днях было объявлено 28 марта. Но зарплату сотрудникам было поручено сохранить, и это стало основной трудностью для предпринимателей – многие просто не смогли выполнить это требование. Около 58% опрошенных указали, что более трети компаний в их регионе и отрасли выплачивают минимально возможную зарплату либо отправили сотрудников в отпуск за свой счет. О том, что столько же компаний совсем сократили число сотрудников, считают 57%.
Из предприятий питания 77% закрылись, остальные продолжают работать, но при слабом спросе, фактически только на доставку, рассказывал президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Персонал в ресторанном бизнесе уже наполовину сокращен по всей стране. Около 47% турагентств заявили, что перестали выплачивать зарплаты сотрудникам, сообщал председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Шпилько. Еще в марте прекратили работу почти 67 000 индивидуальных предпринимателей, сообщала Федеральная налоговая служба (ФНС), что на 77% больше марта 2019 г. После начала режима самоизоляции на 15 апреля 42% индивидуальных предпринимателей временно приостановили работу, показал опрос Online Market Intelligence (OMI).
Правительство предложило пострадавшему бизнесу поддержку, но получить ее могут не все. Почти 36% опрошенных Титовым сказали, что помощь недоступна из-за слишком строгих условий. Так, чтобы получить субсидии на выплату зарплат (12 130 руб. на сотрудника), нужно сохранить занятость на 90%. Претендовать на выплату смогут 3,3 млн человек, оценивало Минэкономразвития. Это лишь половина занятых в малом и среднем бизнесе (исходя из данных ФНС), а с учетом индивидуальных предпринимателей с их работниками, а также микропредприятий – лишь пятая часть.
В начале апреля банки также стали выдавать льготные кредиты на зарплаты: первые полгода – под 0%, а следующие полгода – под 4% (12 130 руб. на сотрудника). Но банки выдают их неохотно. Госпрограмма пока «идет слабо», признавала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Банки, участвующие в программе, одобрили только треть заявок (данные регулятора на 16 апреля) .
Помощь, которую государство предлагает малому бизнесу, неэффективная, говорил ранее «Ведомостям» совладелец сети барбершопов OldBoy Дмитрий Порочкин: вместо 12 130 руб., которые многие не могут получить, потому что работали «в серую», лучше было бы выдать субсидии в обмен на обещания бизнеса не сокращать сотрудников, выплатить определенную сумму налогов, а также зарплаты. Финансовой поддержкой правительства смогли воспользоваться около 2% турагентств, говорил Шпилько.
На этой неделе президент Владимир Путин принял решение продлить нерабочие дни до 11 мая включительно, а после майских праздников к работе могут постепенно возвращаться промышленные предприятия, компании из сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства. Но протянуть еще две недели будет трудно, жаловались предприниматели, опрошенные «Ведомостями».