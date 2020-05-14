Недельная инфляция замедлилась до нуля

Недельная инфляция замедлилась до нуляНо пока о смене тренда говорить рано, считают экономисты
За неделю с 7 по 12 мая инфляция замедлилась до нуля, сообщил Росстат. В прошлые две недели цены росли на 0,1%. В годовым выражении на этой неделе инфляция сохранилась на уровне 3,1%, как и неделей ранее.
Впервые с марта 2019 г. инфляция ускорилась во второй половине марта этого года — до 0,2-0,3%. Центробанк связывал это с временным ростом спроса на товары длительного пользования на фоне ослабления рубля, а также с ажиотажным спросом на продукты и товары первой необходимости из-за введения режима самоизоляции. За апрель инфляция ускорилась уже до 0,8% с 0,6% в марте, а в годовом выражении — с 2,5 до 3,1%. Минэкономразвития такое ускорение темпов роста связывало со скачком валютного курса и запасами, которые россияне делали на фоне распространения вируса. Сейчас курс стабилизировался и его давление на инфляцию снижается, отмечало министерство. В мае инфляция замедлится до 0,4-0,6%, но в годовом выражении, напротив, ускорится до 3,2-3,4%, ждет Минэкономразвития.
На этой неделе инфляционные тренды развернулись вниз раньше, чем ожидали ЦБ и рынок, считает директор по инвестициям «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов: по итогам мая даже годовой показатель может снизиться. Недельный показатель неожиданный, признает и главный экономист ING Дмитрий Долгин, но учитывая праздничный период, пока не до конца понятно, насколько определенно он указывает на разворот тренда. Инфляционное давление в продовольствии в основном не снижается, кроме продуктов, на которые был ажиотажный спрос — рост цен обеспечивается непродовольственными товарами и услугами, которые в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, просто не нужны и не могут быть предложены. За май инфляция в годовом выражении скорее не вырастет, а останется в районе 3,1%, считает главный главный аналитик «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова.
Но если действительно уже сейчас начался разворот инфляции вниз (а понять это точно можно будет не ранее июня, когда начнут снимать ограничения в крупных городах), это станет негативным сигналом с точки зрения спроса и потребует не только агрессивных действий ЦБ, но и в первую очередь — бюджетной поддержки, подчеркивает Долгин. О возможности агрессивного снижения ключевой ставки говорит и Тремасов. По недельным данным инфляции пока рано делать выводы, осторожна Евдокимова, анализировался узкий круг товаров.
Тем не менее аналитики Goldman Sachs пересмотрели прогноз и ждут на ближайшем заседании снижение ставки сразу на 100 базисных пункта (б.п.) до 4,5%, а к концу года она может опуститься до 3,5%. После последнего заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также говорила о том, что на следующем заседании может быть рассмотрен вариант снижения ставки сразу на 100 б.п.
О том, что проинфляционные риски сменят дезинфляционные, уже предупреждала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Дезинфляционное влияние сжатия внешнего и внутреннего спроса будет определяющим фактором для инфляции во второй половине 2020 г. и в 2021 г., указывал ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике. Россияне уже снижают потребление, показал опрос «ИнФОМа»: об этом сказали 44% респондентов, в основном люди экономят на продуктах.
По прогнозу ЦБ, к концу 2020 г. инфляция ускорится до 3,8–4% и затем стабилизируется на целевом уровне в 4%. Goldman Sachs также ждет инфляцию на уровне 4% в 2020 г., которая уже в 2021 г. снизится до 2,8%.