Недельная инфляция замедлилась до нуля

Впервые с марта 2019 г. инфляция ускорилась во второй половине марта этого года — до 0,2-0,3%. Центробанк связывал это с временным ростом спроса на товары длительного пользования на фоне ослабления рубля, а также с ажиотажным спросом на продукты и товары первой необходимости из-за введения режима самоизоляции. За апрель инфляция ускорилась уже до 0,8% с 0,6% в марте, а в годовом выражении — с 2,5 до 3,1%. Минэкономразвития такое ускорение темпов роста связывало со скачком валютного курса и запасами, которые россияне делали на фоне распространения вируса. Сейчас курс стабилизировался и его давление на инфляцию снижается, отмечало министерство. В мае инфляция замедлится до 0,4-0,6%, но в годовом выражении, напротив, ускорится до 3,2-3,4%, ждет Минэкономразвития.