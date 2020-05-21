Российская промышленность упала на 6,6% в апреле

Российская промышленность упала на 6,6% в апрелеСильнее всего пострадали предприятия, зависящие от потребительского спроса
За апрель промышленное производство упало на 6,6% в годовом выражении, а по сравнению с мартом 2020 г. – сразу на 9,2%, сообщил Росстат. За январь – апрель 2020 г. индустрия сократилась в годовом выражении на 0,6%. Это первые официальные данные о ситуации в экономике после введения режима самоизоляции. До этого последний спад промышленного производства был зафиксирован в мае 2019 г. (на 0,1%), а еще раньше – в апреле 2016 г. (на 0,2%).
Из основных секторов производств в апреле не вырос ни один, а сильнее всего сократилось водоснабжение и утилизация отходов – сразу на 11,4%, а производство обрабатывающего сектора сократилось на 10%. Наименьший спад показала электро- и теплоэнергетика – на 1,9%, а также добыча полезных ископаемых, которая сократилась только на 3,2%. Большинство предприятий этих секторов не прекращали работу в апреле и эффект нерабочих дней на них сказался в минимальной степени, объясняет Росстат.
Продолжили расти отрасли, связанные с производством сельскохозяйственных товаров (на 3,7%), производство лекарств и медицинских материалов увеличилось сразу на 13,5%, хотя темпы роста были и ниже, чем в марте. В обрабатывающем секторе также росло производство товаров, связанных с борьбой против вируса, – специальная одежда, необходимая врачам, медицинское оборудование и др. В начале апреля продолжал расти спрос на потребительском рынке – люди все еще делали запасы. Зато производство оборудования для отраслей, работа которых зависит от потребительского спроса, напротив, в апреле упало. Например, изготовление оборудования для производства хлебобулочных изделий сократилось сразу на 64,3%, свидетельствуют данные Росстата.
В апреле российская промышленность в полной мере почувствовала «холодное дыхание» вирусного кризиса и последствия борьбы властей против него – спрос рухнул в масштабах, сопоставимых с кризисом 2008 г., показал опрос промышленных предприятий, проведенный Институтом экономической политики им. Гайдара. Если в 2008 г. компании фиксировали снижение спроса с сентября и за несколько месяцев оно достигло пика в 60 пунктов (при отсутствии резкого роста или сокращения спроса показатель равен нулю), в 2020 г. только за апрель индекс снизился до 45 пунктов.
Экономисты предупреждали, что основное падение придется на апрель – май. Но уже в мае промышленники стали более позитивно оценивать свое положение – их прогнозы выросли на 16 пунктов после апрельского падения на 19 пунктов, показал новый опрос ИЭП. Самый сильный вклад в рост оптимизма предпринимателей обеспечили производственные планы компаний из-за разницы в ожидаемых и реальных продажах – в мае они падали не так сильно, как в апреле.