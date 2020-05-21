Российская промышленность упала на 6,6% в апреле

За апрель промышленное производство упало на 6,6% в годовом выражении, а по сравнению с мартом 2020 г. – сразу на 9,2%, сообщил Росстат. За январь – апрель 2020 г. индустрия сократилась в годовом выражении на 0,6%. Это первые официальные данные о ситуации в экономике после введения режима самоизоляции. До этого последний спад промышленного производства был зафиксирован в мае 2019 г. (на 0,1%), а еще раньше – в апреле 2016 г. (на 0,2%).