Росстат выявил рост экономики на 1,6% в I квартале

За весь II квартал Минэкономразвития ждет падения ВВП на 9,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эта оценка указана в проекте общенационального плана по выводу экономики из кризиса, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник и подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Такой прогноз министерства хуже, чем у ЦБ, который ожидает провала экономики на 8% во II квартале. Хотя некоторые опережающие индикаторы показывают, что провал экономики в апреле может оказаться даже слабее, чем ожидалось, оптимистична Орлова. Пока наибольшие опасения из-за роста безработицы вызывает финансовое положение россиян, пишет она, но промышленность переживает кризис сравнительно неплохо: потребление электроэнергии снизилось всего на 2,5%, погрузка на сети РЖД – на 5,9%. Аналитики «ВТБ капитала» опасаются, что судить о реальном состоянии промышленного производства сейчас сложно, потому что Росстат не публикует большую часть связанных с ним данных. По оценкам «ВТБ капитала», ВВП в I квартале должен был вырасти на 2%, но промышленное производство в апреле могло упасть сразу на 12%.