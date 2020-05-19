Росстат выявил рост экономики на 1,6% в I квартале

Росстат выявил рост экономики на 1,6% в I кварталеПо итогам года чиновники и аналитики продолжают ждать спада экономики более чем на 4%
За I квартал 2020 г. российская экономика выросла на 1,6% в годовом выражении, сообщил Росстат. Оценка Минэкономразвития была выше – рост ВВП на 1,8% за январь-март 2020 г. Сильнее всего рос оборот оптовой и розничной торговли (на 9,9 и 4,3% соответственно), а также производство сельскохозяйственной продукции, сектор общественного питания (на 3% каждый) и промышленное производство (на 1,5%), по данным Росстата. Хотя темпы роста экономики будут в основном определяться длительностью карантина и мерами поддержки экономики, большое значение имеет и то, в какой форме находилась экономика на момент начала эпидемии, указывала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
В середине марта был зафиксирован пик спроса на потребительском рынке, люди закупались продуктами и непродовольственными товарами перед введением режима изоляции. Но из-за «нерабочего» апреля ситуация стала ухудшаться. Общий индекс деловой активности уже в марте упал до 39,5 пунктов (индекс ниже 50 пунктов говорит о падении активности), а в апреле обновил исторический минимум и был на уровне 13,9 пункта.
За весь II квартал Минэкономразвития ждет падения ВВП на 9,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эта оценка указана в проекте общенационального плана по выводу экономики из кризиса, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник и подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Такой прогноз министерства хуже, чем у ЦБ, который ожидает провала экономики на 8% во II квартале. Хотя некоторые опережающие индикаторы показывают, что провал экономики в апреле может оказаться даже слабее, чем ожидалось, оптимистична Орлова. Пока наибольшие опасения из-за роста безработицы вызывает финансовое положение россиян, пишет она, но промышленность переживает кризис сравнительно неплохо: потребление электроэнергии снизилось всего на 2,5%, погрузка на сети РЖД – на 5,9%. Аналитики «ВТБ капитала» опасаются, что судить о реальном состоянии промышленного производства сейчас сложно, потому что Росстат не публикует большую часть связанных с ним данных. По оценкам «ВТБ капитала», ВВП в I квартале должен был вырасти на 2%, но промышленное производство в апреле могло упасть сразу на 12%.
В любом случае уже начинается постепенное смягчение условий изоляции, что также должно положительно повлиять на спад деловой активности, продолжает Орлова. С первой до последней нерабочей недели объем входящих платежей (в качестве опережающего индикатора его понедельно замеряет ЦБ) падал на 17–28% и стабилизировался на пониженном уровне. А уже в самом конце апреля – начале мая ЦБ зафиксировал разворот динамики финансовых потоков. Однако улучшение показателя могло быть техническим из-за сложности расчетов в майские праздники, предупредил регулятор, и делать выводы о новом тренде рано.
За весь 2020 год Центробанк прогнозировал падение на 4–6%, министр финансов Антон Силуанов оценивал спад в 5% ВВП. Консенсус-прогноз 28 экономистов, опрошенных в мае Центром развития Высшей школы экономики, чуть оптимистичнее прогнозов властей. Аналитики ждут падения экономики в 2020 г. только на 4,3%, но выход из кризиса, по их мнению, затянется и российская экономика сможет вернуться к докризисному уровню развития лишь в середине 2022 г. Хотя еще месяц назад они предсказывали ее восстановление уже по итогам 2021 г.