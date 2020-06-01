Китайская экономика лишилась драйвера роста

Китайские производители все активнее возвращаются к работе после смягчения ограничений, принятых для борьбы с распространением коронавируса. Но теперь они столкнулись с новой проблемой – слабым спросом на их продукцию в других странах, продолжающих бороться с пандемией. Пока экспорт не может помочь восстановлению китайской экономики.