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Минэкономразвития предложило передать в ПФР часть полномочий Росстата

Фонд будет публиковать данные о пенсиях, пособиях и страховых взносах
Татьяна Морозова
Андрей Махонин / Ведомости

Минэкономразвития предложило передать часть полномочий Росстата в Пенсионный фонд России, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Речь идет о ведении официального статистического учета по страховым взносам населения, пенсиям, пособиям по уходу за детьми от полутора лет, а также по объемам поддержки престарелым и нетрудоспособным россиянам со стороны органов защиты.

Законопроект был представлен в правительстве заместителем министра Ильей Торосовым. По словам представителя Минэкономразвития, документ был одобрен кабмином и в ближайшее время будет внесен в Госдуму. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства и Росстат. 

Законопроектом предлагается наделить Пенсионный фонд статусом субъекта официального статистического учета. Таким образом, он отменит необходимость ПФР передавать данные фонда в Росстат и другие федеральные органы исполнительной власти, продолжает собеседник. ПФР самостоятельно будет идентифицировать и публиковать статистические данные. 

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«Официальные сведения Пенсионного фонда уже сейчас активно используются при принятии управленческих решений, однако, по закону, эти данные не являются официальной статистикой», — говорит представитель министерства. Это упростит и ускорит процесс формирования статистических данных по социальному обеспечению населения, отмечает собеседник. 

На данный момент ПФР самостоятельно заполняет форму Росстата, после принятия законопроекта он сможет самостоятельно публиковать данные в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). 

Росстат находится в ведении Минэкономразвития и публикует статистику о социальных, экономических, демографических, экологических и др. общественных процессах. Сегодня ПФР ведет учет застрахованных лиц, банка данных по всем категориям плательщиков страховых взносов. В ведении ПФР находится учет средств, направляемых на выплату пенсий, материальных пособий престарелым и нетрудоспособным, выплатами по уходу за ребенком, старше полутора лет и пр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных