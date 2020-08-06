Минэкономразвития предложило передать в ПФР часть полномочий Росстата

Росстат находится в ведении Минэкономразвития и публикует статистику о социальных, экономических, демографических, экологических и др. общественных процессах. Сегодня ПФР ведет учет застрахованных лиц, банка данных по всем категориям плательщиков страховых взносов. В ведении ПФР находится учет средств, направляемых на выплату пенсий, материальных пособий престарелым и нетрудоспособным, выплатами по уходу за ребенком, старше полутора лет и пр.