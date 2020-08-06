Минэкономразвития предложило передать в ПФР часть полномочий Росстата

Минэкономразвития предложило передать в ПФР часть полномочий РосстатаФонд будет публиковать данные о пенсиях, пособиях и страховых взносах
Минэкономразвития предложило передать часть полномочий Росстата в Пенсионный фонд России, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Речь идет о ведении официального статистического учета по страховым взносам населения, пенсиям, пособиям по уходу за детьми от полутора лет, а также по объемам поддержки престарелым и нетрудоспособным россиянам со стороны органов защиты.
Законопроект был представлен в правительстве заместителем министра Ильей Торосовым. По словам представителя Минэкономразвития, документ был одобрен кабмином и в ближайшее время будет внесен в Госдуму. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства и Росстат.
Законопроектом предлагается наделить Пенсионный фонд статусом субъекта официального статистического учета. Таким образом, он отменит необходимость ПФР передавать данные фонда в Росстат и другие федеральные органы исполнительной власти, продолжает собеседник. ПФР самостоятельно будет идентифицировать и публиковать статистические данные.
«Официальные сведения Пенсионного фонда уже сейчас активно используются при принятии управленческих решений, однако, по закону, эти данные не являются официальной статистикой», — говорит представитель министерства. Это упростит и ускорит процесс формирования статистических данных по социальному обеспечению населения, отмечает собеседник.
На данный момент ПФР самостоятельно заполняет форму Росстата, после принятия законопроекта он сможет самостоятельно публиковать данные в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).
Росстат находится в ведении Минэкономразвития и публикует статистику о социальных, экономических, демографических, экологических и др. общественных процессах. Сегодня ПФР ведет учет застрахованных лиц, банка данных по всем категориям плательщиков страховых взносов. В ведении ПФР находится учет средств, направляемых на выплату пенсий, материальных пособий престарелым и нетрудоспособным, выплатами по уходу за ребенком, старше полутора лет и пр.