Правительство повысит налоги на вывод капитала в Швейцарию и Гонконг

Интересно, что пересмотр СИДН со Швейцарией начался еще до поручения президента. «В феврале правительство России официально опубликовало распоряжение «О подписании протокола о внесении изменений в соглашение между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 15 ноября 1995 г., – напоминает адвокат, партнер международного центра защиты прав Globallaw Евгений Мацак. – По нему если в России выплата дивидендов освобождается от налога, то налог на оставшуюся часть дивидендов будет взиматься и в Швейцарии». Гонконг тоже вряд ли легко согласится на новые российские требования. «Это обычное место регистрации компании или бизнеса для работы в Юго-Восточной Азии, используемой для корпоративного управления или привлечения финансирования (IPO, облигации, иные формы привлечения капитала)», – отмечает руководитель практики налогового консультирования МЭФ PKF Клара Валентина Воробьева. При этом российские компании отнюдь не являются приоритетными клиентами для данной юрисдикции – скорее ее используют китайские фирмы как промежуточный пункт для входа в Россию. Так что реальных рычагов для давления на Гонконг у российского Минфина нет.