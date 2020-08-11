Правительство повысит налоги на вывод капитала в Швейцарию и Гонконг

Правительство повысит налоги на вывод капитала в Швейцарию и ГонконгПересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами продолжается
Президент разрешил правительству продолжать переговоры с другими странами о повышении налогов до 15% на дивиденды и проценты от российских компаний. Первые на очереди Швейцария и Гонконг. Этот вопрос обсуждался вчера на совещании президента Владимира Путина с правительством.
Днем ранее, в понедельник, Минфин отчитался о завершении переговоров об изменении соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром. С 2021 г. налог в отношении дивидендов и процентов повышается до 15% у источника. При этом Кипр сохранил льготные ставки 0% и 5% для страховых компаний, пенсионных фондов и компаний, акции которых торгуются на бирже. Также не будут облагаться налогом у источника процентные платежи по облигациям, корпоративным и государственным. Сохранилась нулевая ставка и для роялти. Таким образом, правительство выполнило главное требование президента – повысить налог на доходы от российских источников, но при этом сохранило возможность для крупных компаний привлекать зарубежное финансирование на льготных условиях.
Пересмотр СИДН Путин инициировал в своем обращении к россиянам в марте. По его словам, повышение налогов для тех, кто получает дивиденды или проценты от российских компаний, восстановит социальную справедливость, а вырученные от новых налогов средства будут направлены на лечение детей.
Кипр стал первой юрисдикцией, которой Минфин направил предложения о пересмотре СИДН. Позже аналогичные предложения были направлены Мальте, Люксембургу и Нидерландам. Никосия поначалу отказалась менять налоговые условия, в ответ российский Минфин объявил о денонсации СИДН с Кипром, в результате киприотам пришлось искать компромисс с Москвой. Это стало уроком для других квазиофшорных территорий – Мальта и Люксембург сразу согласились ввести налоги, требуемые Россией. Нидерланды пока не дают ответа на ультиматум российского Минфина, вероятно дожидаясь финальных договоренностей между Россией и Кипром.
«Достижение договоренностей с Кипром показательно по двум причинам, – поясняет директор центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин. – Во-первых, Россия продемонстрировала (в первую очередь другим юрисдикциям), что не намерена отступать с принципиальных позиций, обозначенных президентом. Во-вторых, был создан прецедент: Россия пошла на своего рода компромисс, допустив исключения для добросовестных структур, созданных с участием кипрских компаний, что позволяет российским группам решать задачи по эффективному привлечению финансирования. Это тоже важно для будущих переговоров с другими странами».
Тем более что Кипр и Люксембург очень похожи по условиям, которые предоставляют иностранным компаниям Швейцария и Гонконг. «С точки зрения выплаты дивидендов и процентов СИДН между РФ и Швейцарией или Гонконгом схожи с СИДН, заключенными с Кипром, Люксембургом и Нидерландами, – поясняет директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Александр Токарев. – То есть налог на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов можно сократить до 5%, в отношении процентов применяется освобождение».
Однако есть и принципиальные различия, особенно если речь заходит о Швейцарии и Гонконге. «Эти юрисдикции в меньшей степени использовались для создания холдинговых структур и в большей степени – для активных торговых операций со специальными низкими режимами налогообложения, – отмечает партнер EY, руководитель отдела корпоративного налогообложения в СНГ Дмитрий Бабинер. – Соответственно, для этих юрисдикций поток дивидендов из России существенно меньше по сравнению с тем же Кипром, традиционной юрисдикцией для российских холдингов. Второй аспект – наличие в Швейцарии крупного местного бизнеса, который инвестирует в Россию, что нехарактерно для Кипра, Мальты, Люксембурга, но схоже с Нидерландами».
Из-за этих особенностей пересмотр соглашений со Швейцарией будет происходить сложнее, чем с Кипром, уверены эксперты. «Помимо того что это мировой банковский центр и многие бизнесмены до сих пор считают престижным иметь счета в швейцарских банках, там же располагаются внутригрупповые торговые организации, которые продают продукцию российских компаний конечным потребителям, – отмечает Никитин. – Зачастую они встроены в более сложные структуры с участием других юрисдикций из стран – кандидатов на пересмотр соглашений с РФ. В этом смысле пересмотр СИДН может затронуть крупнейших игроков целого ряда российских добывающих отраслей». В первую очередь пострадают наши экспортеры удобрений и нефти, указывают эксперты.
Интересно, что пересмотр СИДН со Швейцарией начался еще до поручения президента. «В феврале правительство России официально опубликовало распоряжение «О подписании протокола о внесении изменений в соглашение между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 15 ноября 1995 г., – напоминает адвокат, партнер международного центра защиты прав Globallaw Евгений Мацак. – По нему если в России выплата дивидендов освобождается от налога, то налог на оставшуюся часть дивидендов будет взиматься и в Швейцарии». Гонконг тоже вряд ли легко согласится на новые российские требования. «Это обычное место регистрации компании или бизнеса для работы в Юго-Восточной Азии, используемой для корпоративного управления или привлечения финансирования (IPO, облигации, иные формы привлечения капитала)», – отмечает руководитель практики налогового консультирования МЭФ PKF Клара Валентина Воробьева. При этом российские компании отнюдь не являются приоритетными клиентами для данной юрисдикции – скорее ее используют китайские фирмы как промежуточный пункт для входа в Россию. Так что реальных рычагов для давления на Гонконг у российского Минфина нет.
Чем бы ни закончился затеянный российскими властями массовый пересмотр СИДН, главными пострадавшими в итоге окажутся компании среднего бизнеса. «Очевидно, что налоговое бремя увеличится на средний семейный непубличный бизнес из Нидерландов, который предоставляет российским дочерним компаниям внутригрупповое финансирование», – отмечает Бабинер.
Кроме того, пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения отразится на реальных инвесторах из указанных стран, что менее актуально в случае Кипра, Мальты, Люксембурга, Гонконга, но очень важно для голландских и швейцарских компаний с дочерними компаниями в России. Под ударом окажутся и российские холдинги, у которых материнские компании находятся в указанных странах, и инвестиционные фонды, управляемые из указанных стран, очерчивает круг пострадавших Бабинер.