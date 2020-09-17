РЭО предупредил о риске остановки деятельности девяти мусорных операторов

В начале апреля «Ведомости» сообщали, что компании, работающие с коммунальным мусором, уже собирают на 30% платежей меньше, чем должны. Это меньше, чем в среднем в 2019 г. (собираемость – 85%). Тогда правительство одобрило первую меру поддержки мусорных операторов – они получат 20% от своей выручки за три месяца (апрель – июнь). В мае Минприроды сообщало, что региональные операторы могут прекратить свою деятельность в 28 субъектах страны и в целом требует господдержки 51 субъект. В итоге правительством было принято решение о выделении 9 млрд руб. из бюджета на поддержку операторов.