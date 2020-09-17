РЭО предупредил о риске остановки деятельности девяти мусорных операторов

РЭО предупредил о риске остановки деятельности девяти мусорных операторовСнижение платежеспособности населения привело к росту долгов за вывоз мусора
Девять региональных операторов по обращению с отходами в пяти регионах России могут приостановить свою работу, говорится в материале Российского экологического оператора, с которым ознакомились «Ведомости».
Приостановка деятельности грозит трем региональным операторам в республике Дагестан (УК «Лидер», «Дагэкосити» и «Дагэкодом»), двум в Волгоградской области («Аквалайн», «Чистый след»), еще двум Челябинской области («Спецсервис» «Центр коммунального сервиса»), и по одному в Башкортостане (РО «Экология Т») и Чувашии («МВК Экоцентр»).
Кредиторская задолженность региональных операторов за первые семь месяцев 2020 г. Выросла на 2,8% – до 40,1 млрд руб. Пик роста задолженности пришелся на март – апрель. Тогда долги операторов достигали 43 млрд руб. Одной из причин роста задолженности является рост неплатежей физических и юридических лиц. С января по июль она выросла на 19,7% до 46,7 млрд руб. Пик также пришелся на март – апрель: тогда задолженность населения и юрлиц по платежам за вывоз твердых коммунальных отходов составила 51,6 млрд руб., отмечается в материале РЭО.
В 2019 г. региональными операторами за оказание коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) выставлено счетов на сумму 151,3 млрд руб., из которых потребителями оплачено в общем объеме 117,6 млрд руб. (не оплачено 33,7 млрд руб.), говорится в материале РЭО.
В пресс-службе Минприроды сообщили РБК, что в пяти указанных регионах действительно существует риск остановки деятельности. Представитель минэкологии Челябинской области сказал изданию, что у некоторых региональных операторов наблюдаются финансовые сложности из-за последствий пандемии коронавируса, а также в связи со снижением платежеспособности населения. «Однако риска прекращения работы в настоящее время нет», – сказал представитель регионального министерства.
Во время самоизоляции мусора у жителей многоквартирных и частных домов стало в среднем больше на 20%, комментировала «Ведомостям» представитель вице-премьера Виктории Абрамченко. Кроме того, городские жители переехали на дачи, что многократно увеличило отходы в этих зонах. Так, крупнейший оператор по обращению с отходами в Московской области – УК «Региональный оператор» (входит в структуру «РТ-инвеста») – говорил, что только за первые четыре дня режима самоизоляции на территории Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского кластеров жители произвели более 231 000 куб. м отходов, что сопоставимо с вывозом в новогодние праздники.
В среднем рост отходов «Региональный оператор» оценивал в 25%. Еще одна компания «РТ-инвеста», УК «ПЖКХ», зафиксировала рост отходов населения Казани на 30%. В отдельных районах Тульской области отходы выросли на 60%, рассказывает представитель компании МСК-НТ. В Нижегородской области региональный оператор МСК-НТ фиксировал рост отходов на 40%.
Одновременно из-за закрытия многих компаний их платежи за мусор сократились, что увеличило кассовый разрыв, жаловались операторы. Компании и индивидуальные предприниматели (торговые центры, предприятия общепита, кинотеатры и др.) в массовом порядке уведомляют операторов, что не могут оплачивать услугу по вывозу отходов, сообщала тогда представитель Абрамченко.
В начале апреля «Ведомости» сообщали, что компании, работающие с коммунальным мусором, уже собирают на 30% платежей меньше, чем должны. Это меньше, чем в среднем в 2019 г. (собираемость – 85%). Тогда правительство одобрило первую меру поддержки мусорных операторов – они получат 20% от своей выручки за три месяца (апрель – июнь). В мае Минприроды сообщало, что региональные операторы могут прекратить свою деятельность в 28 субъектах страны и в целом требует господдержки 51 субъект. В итоге правительством было принято решение о выделении 9 млрд руб. из бюджета на поддержку операторов.