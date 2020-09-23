Госдума одобрила повышение налогов для добывающих компаний

Госдума одобрила повышение налогов для добывающих компанийПострадают, скорее, бюджеты зажиточных регионов
Госдума приняла в первом чтении законопроекты Минфина по повышению налогов для добывающих компаний: на ставки по НДПИ в отношении отдельных твердых полезных ископаемых (металлов и удобрений) вводится повышающий коэффициент 3,5, отменяется ряд льгот по НДПИ, включая льготу на добычу сверхвязкой нефти, а зона применения налога на дополнительный доход расширяется.
Идея повысить налоги для добывающих компаний впервые появилась в 2018 г. вместе со «списком Белоусова». Тогда еще помощник президента Андрей Белоусов представил президенту Владимиру Путину перечень из 14 компаний горно-металлургического и химического секторов, которым было предложено платить по 0,5 трлн руб. в год. Главная причина – получение этими компаниями сверхдоходов и низкие налоги. Тогда в результате переговоров компании согласились инвестировать эти средства в экономику России.
Однако в законопроекте, который предлагает правительство сейчас, нет никакого перечня компаний: речь идет о повышении НДПИ, отмене отдельных льгот и изменении расчетных коэффициентов для всех компаний, получающих доход от земли. «Это рентные предприятия, которым основной доход дает не производительность труда, а земля, – поясняет логику правительства директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. – Они высокорентабельные, обладают достаточной прибылью, и они недоплачивают налогов».
По словам статс-секретаря – заместителя министра финансов Алексея Сазанова средняя доходность по отраслям, облагаемым НДПИ, составляет более 20%, а по отдельным компаниям – более 50%. По расчетам Минфина, после вступления законопроекта в силу налоговая нагрузка на прибыль для таких компаний повысится на 2%. «Поэтому мы не ожидаем существенного ухудшения финансового положения таких компаний от наших нововведений», – сказал он, выступая в ходе первого слушания законопроекта в Думе во вторник.
Эксперты обращают внимание на существующий низкий уровень налогообложения рентных компаний, а также на весьма скромные аппетиты Минфина. «По действующему в настоящий момент в РФ законодательству эффективная ставка НДПИ по нефти составляет 40–50% от выручки, по газу – 15%, по драгоценным камням – 8%, по драгметаллам – около 6%, а по твердым полезным ископаемым – всего 0,5–0,6%, – подсчитал доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. – При этом за рубежом последний показатель выше в разы и находится на уровне 2–6%. В связи с этим внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении с 2021 г. НДПИ в 3,5 раза для металлургов и производителей удобрений выглядит логично. По задумке Минфина, это позволит пополнить бюджет 2021 г. на 56 млрд руб.».
Директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНХП) РАН Александр Широв указывает, что это крайне незначительная сумма по масштабам российской экономики. «Именно в связи с ее незначительностью возникает главный вопрос: насколько необходимы эти действия, существенно осложняющие взаимоотношения государства и крупного бизнеса», – отмечает он.
При этом компаниям вряд ли удастся переложить возросшие в связи с увеличением налогов расходы на потребителей. «Цены на большинство сырьевых товаров, которые подпадут под новый размер налогообложения, формируются по принципу экспортного паритета (цены равны экспортным, скорректированным на курс рубля и за вычетом затрат на налоги и транспортировку) либо вообще в рамках ценообразования внутри вертикально-интегрированных компаний, – объясняет Широв. – Таким образом, существенного роста цен на такую продукцию ожидать не стоит».
Помимо самих компаний пострадавшими от налоговых новаций могут оказаться регионы, предупреждают эксперты. По Бюджетному кодексу нормативы зачисления поступлений от НДПИ в федеральный и региональные бюджеты зависят от вида полезных ископаемых. Как следствие, эффект от предлагаемых мер на региональные бюджеты будет зависеть от того, какой вид сырья добывается в том или ином регионе, поясняет эксперт группы региональных рейтингов АКРА Максим Першин. «Собственные доходы регионов, специализирующихся на добыче нефти и природного газа, вследствие принятия предложенных Минфином России изменений в налоговом законодательстве могут снизиться, – отмечает он. – Речь прежде всего может идти о Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе».
Но эти регионы вряд ли столкнутся с существенными трудностями – там придерживаются консервативной политики и располагают значительным запасом бюджетных средств. «Для других регионов, в значительной степени зависящих от налогов от нефтегазового сектора и не располагающих столь существенными резервами, новые изменения законодательства станут более проблематичными», – поясняет Першин. При этом эксперт напоминает, что норматив зачисления поступлений от НДПИ по металлам и удобрениям в региональные бюджеты составляет 60%. «Несмотря на снижение поступлений по налогу на прибыль, регионы, в которых осуществляется добыча таких полезных ископаемых, могут увеличить свои доходы за счет больших поступлений по НДПИ», – отмечает Першин.
Что касается отмены льгот, то ее эксперты тоже оценивают в целом положительно. По мнению Широва, это «не приведет к массовым банкротствам либо другим негативным последствиям институционального характера». Впрочем, нефтяные компании уже пригрозили сокращением инвестиций в новых условиях, так что ко второму чтению этот пункт может измениться.
Обсуждение поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение ставки НДФЛ до 15% для лиц, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год, Госдума решила обсудить в первом чтении в октябре.