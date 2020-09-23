Госдума одобрила повышение налогов для добывающих компаний

Эксперты обращают внимание на существующий низкий уровень налогообложения рентных компаний, а также на весьма скромные аппетиты Минфина. «По действующему в настоящий момент в РФ законодательству эффективная ставка НДПИ по нефти составляет 40–50% от выручки, по газу – 15%, по драгоценным камням – 8%, по драгметаллам – около 6%, а по твердым полезным ископаемым – всего 0,5–0,6%, – подсчитал доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. – При этом за рубежом последний показатель выше в разы и находится на уровне 2–6%. В связи с этим внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении с 2021 г. НДПИ в 3,5 раза для металлургов и производителей удобрений выглядит логично. По задумке Минфина, это позволит пополнить бюджет 2021 г. на 56 млрд руб.».