Из-за пандемии каждому третьему россиянину пришлось обратиться в МФО

Наиболее частой причиной обращения в МФО была покупка товаров первой необходимости – 52% опрошенных указали именно ее. Треть (30%) респондентов были вынуждены взять заем, чтобы перекредитоваться и погасить другой кредит. Еще 17% брали деньги на лечение, а 15% – на оплату ЖКУ. Каждый десятый (11%) за счет кредитов решал вопрос с покупкой одежды и обуви. Подавляющее большинство заемщиков (90%) брали взаймы не более 20 000 руб., а у 71% сумма была менее 10 000. Для половины клиентов МФО (48%) размер заимствований оставался тем же, что и до пандемии, но треть (33%) была вынуждена увеличить свои долги.