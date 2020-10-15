Из-за пандемии каждому третьему россиянину пришлось обратиться в МФО

Из-за пандемии каждому третьему россиянину пришлось обратиться в МФОПоловина клиентов МФО брала деньги на покупку товаров первой необходимости
Почти каждый третий россиянин (29%) был вынужден впервые занять деньги в микрофинансовых организациях (МФО) в марте – июне текущего года, свидетельствуют результаты исследования платежного сервиса Qiwi, опросившего более 1000 человек, пользовавшихся услугами МФО в последний год. Половина из них взяла от одного до трех микрозаймов.
В целом 20% респондентов признались, что во время пандемии стали брать займы чаще, чем раньше. Еще 19% заявили, что обращались в МФО с прежней частотой. Зато каждый десятый стал делать это реже, а каждому пятому (22%) вообще ни разу не пришлось воспользоваться услугами микрофинансистов в течение всего карантина. В марте – июне 43% опрошенных брали от одного до трех займов, однако треть респондентов (31%) обращалась в МФО шесть и более раз.
Наиболее частой причиной обращения в МФО была покупка товаров первой необходимости – 52% опрошенных указали именно ее. Треть (30%) респондентов были вынуждены взять заем, чтобы перекредитоваться и погасить другой кредит. Еще 17% брали деньги на лечение, а 15% – на оплату ЖКУ. Каждый десятый (11%) за счет кредитов решал вопрос с покупкой одежды и обуви. Подавляющее большинство заемщиков (90%) брали взаймы не более 20 000 руб., а у 71% сумма была менее 10 000. Для половины клиентов МФО (48%) размер заимствований оставался тем же, что и до пандемии, но треть (33%) была вынуждена увеличить свои долги.
Почти 60% опрошенных признали, что погашать свои долги во время пандемии стало труднее. Среди тех, кто оформил заем впервые, в таких сложностях возврата признались 66%. Однако большинству (79%) удалось погасить свои долги к сентябрю. Тем не менее каждый пятый так и не смог этого сделать. Пандемия и введение ограничений ухудшили материальное положение россиян. Большинство (70%) заявило, что уровень доходов у них снизился, в том числе из-за потери работы (31%), неоплачиваемых отпусков (18%) или расходов на лечение (16%).
Во время пандемии часть людей оказалась отрезана от банковских услуг и вынуждена была перейти в МФО. Но этот тренд начался намного раньше, утверждает директор департамента кредитных рисков «БКС банка» Сергей Хайруллин. «Еще в январе все три основных БКИ [бюро кредитных историй] зафиксировали снижение выдач необеспеченных кредитов физическим лицам, – рассказывает он. – Банки начали чаще отказывать в выдачах в том числе из-за общего увеличения долговой нагрузки. Основной причиной этого стало падение реальных доходов населения, наблюдаемое уже в течение продолжительного времени».
Эксперт отмечает, что займы в МФО берут, как правило, самые незащищенные слои населения, поэтому этот тренд не может не вызывать обеспокоенности и за граждан, которые вынуждены брать кредиты под большие проценты, и за банки, которые потеряют часть клиентской базы и долю своих доходов. «При этом улучшение ситуации зависит в первую очередь от изменения общего экономического фона и восстановления экономики, на которое, по разным оценкам, уйдет от трех до пяти лет», – указывает Хайруллин.
По данным Банка России, на конец II квартала насчитывалось 11,5 млн заемщиков МФО, что никак не может составлять треть россиян, сомневается в точности оценок Qiwi директор СРО «МиР» Елена Стратьева. Средняя сумма займа, по ее словам, и правда была в пределах 20 000 руб. «Мы действительно увидели рост спроса со стороны населения на микрозаймы в марте – июне, – подтверждает она. – Но, подчеркну, не всплеск, а именно небольшой рост. Касался он в основном, по понятным причинам, онлайн-игроков. Вместе с тем количество реальных выдач по рынку не показало аналогичной динамики».
Этому, по ее словам, помешали два сдерживающих фактора. Первый состоит в том, что МФО, как и банки, стали чаще отказывать в займах. «В большинстве своем участники рынка с первых же недель пандемии стали ужесточать скоринг, и к июню уровень одобрений у крупных компаний, например, упал в среднем на 10–15 п. п. в сравнении с мартовскими показателями», – отмечает Стратьева.
Второй фактор – из-за эпидемиологической обстановки многие офлайн-игроки тоже были вынуждены приостановить или сократить выдачи. «Таким образом, клиентский поток уплотнился, т. е. часть заемщиков, что планировала получить заем в этих компаниях, была переориентирована на других игроков», – говорит Стратьева.
Пик просрочки, по ее словам, у большинства компаний пришелся на летние месяцы, но ситуацию нельзя назвать драматичной. «Да, среди клиентов МФО достаточно много тех, кто не смог подтвердить падение своего дохода в рамках кредитных каникул, но большинство компаний параллельно открыли внутренние программы реструктуризаций, – резюмирует эксперт. – Поэтому, если компании продолжат придерживаться политики сдерживания, заметного роста просрочки удастся избежать и в рамках второй волны».