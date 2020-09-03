ЦБ сообщил о падении объемов выдачи микрозаймов до уровня 2018 года

Согласно данным регулятора, в первом полугодии 2020 г. объем выдаваемых микрозаймов сократился на 12% за I квартал и на 24% за II квартал. «На фоне пандемии и ограничительных мер по борьбе с ней объемы выдачи «займов до зарплаты» и потребительских займов Installment сократились до уровня начала 2018 г.», – пояснили в ЦБ. В то же время число заявок на микрокредиты от малого и среднего бизнеса с целью покрыть кассовые разрывы увеличились во II квартале на 22%.