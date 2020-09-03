ЦБ сообщил о падении объемов выдачи микрозаймов до уровня 2018 года
Объемы выдачи микрокредитов за первую половину 2020 г. упали до уровня 2018 г., говорится в обзоре Банка России.
Согласно данным регулятора, в первом полугодии 2020 г. объем выдаваемых микрозаймов сократился на 12% за I квартал и на 24% за II квартал. «На фоне пандемии и ограничительных мер по борьбе с ней объемы выдачи «займов до зарплаты» и потребительских займов Installment сократились до уровня начала 2018 г.», – пояснили в ЦБ. В то же время число заявок на микрокредиты от малого и среднего бизнеса с целью покрыть кассовые разрывы увеличились во II квартале на 22%.
Регулятор добавил, что такая картина в сегменте потребительских микрокредитов наблюдается также из-за ужесточения риск-политики микрофинансовых организаций (МФО), так как коронавирусные ограничения «оказали негативное влияние на доходы заемщиков и их платежную дисциплину», а это, в свою очередь, оказало влияние на качество портфелей МФО. Кроме того, по данным ЦБ, рынок покинули 187 МФО, причем большинство (67%) были исключены из соответствующего реестра по собственной инициативе.
В июле платежный сервис CloudPayments зафиксировал, что после того как в июне начались выплаты дополнительных пособий в 10 000 руб. семьям с детьми, россияне стали использовать эти деньги для погашения микрокредитов. Пики возвратов совпали с датами зачисления выплат на счета должников.