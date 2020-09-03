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ЦБ сообщил о падении объемов выдачи микрозаймов до уровня 2018 года

Ведомости

Объемы выдачи микрокредитов за первую половину 2020 г. упали до уровня 2018 г., говорится в обзоре Банка России.

Согласно данным регулятора, в первом полугодии 2020 г. объем выдаваемых микрозаймов сократился на 12% за I квартал и на 24% за II квартал. «На фоне пандемии и ограничительных мер по борьбе с ней объемы выдачи «займов до зарплаты» и потребительских займов Installment сократились до уровня начала 2018 г.», – пояснили в ЦБ. В то же время число заявок на микрокредиты от малого и среднего бизнеса с целью покрыть кассовые разрывы увеличились во II квартале на 22%.

Регулятор добавил, что такая картина в сегменте потребительских микрокредитов наблюдается также из-за ужесточения риск-политики микрофинансовых организаций (МФО), так как коронавирусные ограничения «оказали негативное влияние на доходы заемщиков и их платежную дисциплину», а это, в свою очередь, оказало влияние на качество портфелей МФО. Кроме того, по данным ЦБ, рынок покинули 187 МФО, причем большинство (67%) были исключены из соответствующего реестра по собственной инициативе.

В июле платежный сервис CloudPayments зафиксировал, что после того как в июне начались выплаты дополнительных пособий в 10 000 руб. семьям с детьми, россияне стали использовать эти деньги для погашения микрокредитов. Пики возвратов совпали с датами зачисления выплат на счета должников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных