Россияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов

О выплатах семьям с детьми по 10 000 руб. президент России Владимир Путин объявил 11 мая во время очередного обращения к россиянам. Выплаты пособий начались 1 июня. Подать заявление на соответствующие выплаты семьи могут до 1 октября 2020 г. на сайте госуслуг. Как и любые другие государственные пособия, эти суммы не облагаются налогом на доходы физических лиц.