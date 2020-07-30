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Россияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов

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После получения единовременных пособий на детей в России увеличился объем возвратов микрозаймов, пишет РБК со ссылкой на платежный сервис CloudPayments. Аналитики сервиса изучили обороты 133 микрофинансовых организаций, выдающих и принимающих деньги онлайн.

Исследование показало, что количество погашений онлайн-займов резко снизилось с апреля, во время введения режима самоизоляции. Рост числа переводов произошел со второй недели июня, после объявления о единовременных выплатах на детей в рамках поддержки в условиях пандемии. В июле пики возврата россиянами микрозаймов приходились на даты перечисления госвыплат на детей.

Всплески возвратов микрозаймов фиксировались в даты, когда пособия поступали большому числу россиян, указывают аналитики. Эту информацию РБК подтвердили в трех микрофинансовых организациях, входящих в топ-10 на российском рынке: ГК Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм»), МФК «Лайм-займ» и МФК «Займер». Гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов уверен, что такой тренд связан с тем, что пособия помогли людям постепенно начать закрывать скопившиеся долги.

В бюро кредитных историй «Эквифакс» ранее рассказывали, что ситуация с долгами по кредитам не улучшилась. Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле – еще в разгар пандемии, – остались проблемными. К нормальному графику платежей люди не вернулись, отмечали в компании.

Ранее по теме: ​Какие выплаты положены семьям с детьми в период пандемии

О выплатах семьям с детьми по 10 000 руб. президент России Владимир Путин объявил 11 мая во время очередного обращения к россиянам. Выплаты пособий начались 1 июня. Подать заявление на соответствующие выплаты семьи могут до 1 октября 2020 г. на сайте госуслуг. Как и любые другие государственные пособия, эти суммы не облагаются налогом на доходы физических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных