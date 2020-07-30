Россияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов
После получения единовременных пособий на детей в России увеличился объем возвратов микрозаймов, пишет РБК со ссылкой на платежный сервис CloudPayments. Аналитики сервиса изучили обороты 133 микрофинансовых организаций, выдающих и принимающих деньги онлайн.
Исследование показало, что количество погашений онлайн-займов резко снизилось с апреля, во время введения режима самоизоляции. Рост числа переводов произошел со второй недели июня, после объявления о единовременных выплатах на детей в рамках поддержки в условиях пандемии. В июле пики возврата россиянами микрозаймов приходились на даты перечисления госвыплат на детей.
Всплески возвратов микрозаймов фиксировались в даты, когда пособия поступали большому числу россиян, указывают аналитики. Эту информацию РБК подтвердили в трех микрофинансовых организациях, входящих в топ-10 на российском рынке: ГК Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм»), МФК «Лайм-займ» и МФК «Займер». Гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов уверен, что такой тренд связан с тем, что пособия помогли людям постепенно начать закрывать скопившиеся долги.
В бюро кредитных историй «Эквифакс» ранее рассказывали, что ситуация с долгами по кредитам не улучшилась. Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле – еще в разгар пандемии, – остались проблемными. К нормальному графику платежей люди не вернулись, отмечали в компании.
О выплатах семьям с детьми по 10 000 руб. президент России Владимир Путин объявил 11 мая во время очередного обращения к россиянам. Выплаты пособий начались 1 июня. Подать заявление на соответствующие выплаты семьи могут до 1 октября 2020 г. на сайте госуслуг. Как и любые другие государственные пособия, эти суммы не облагаются налогом на доходы физических лиц.