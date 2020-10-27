Гендиректор оператора мусорной реформы ушел в отставку

В России, по данным Счетной палаты, перерабатывается около 8% отходов, более 90% отправляются на полигоны и свалки. В отчете также говорилось, что в ряде регионов, где отсутствует минимально необходимая инфраструктура по обращению с ТКО, новые инвестиционные проекты приведут к росту тарифной нагрузки на 50% и более, что приведет к росту платы за коммунальные услуги. «При этом без повышения тарифов или иных форм компенсации проекты заведомо убыточны», — говорилось в отчете. В то же время меры поддержки инвестиций в инфраструктуру (поручительство и участие РЭО в капитале новых компаний) не востребованы.