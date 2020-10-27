Гендиректор оператора мусорной реформы ушел в отставку

Гендиректор оператора мусорной реформы ушел в отставкуЭто уже вторая отставка гендиректора менее чем за два года существования РЭО
Гендиректор госкомпании «Российский экологический оператор» (является оператором мусорной реформы) Илья Гудков уходит в отставку, сообщает пресс-служба Минприроды.
По словам самого Гудкова, восемь месяцев — это не такой большой срок для создания федеральной схемы сбора, обработки и утилизации мусора. «Для меня это был определенный вызов. Справился я с ним или нет — судить не мне. Но с моей стороны это не было спонтанным решением», — приводит пресс-служба министерства слова Гудкова.
Кто займет место Гудкова, в сообщении пресс-службы не уточняется.
С 2008 по 2013 гг. Илья Гудков возглавлял петербургское «Агентство стратегических инвестиций». Затем руководил ФГУП «Научный центр по комплексным транспортным проблемам Минтранса», а также был членом набсовета ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» и гендиректором ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России"» («Ространсмодернизация»). Как указано в биографии чиновника, под его руководством организация реализовала несколько крупных инфраструктурных проектов, в том числе строительство сухогрузного района морского порта Тамань в Краснодарском крае, комплексные планы развития Мурманского транспортного узла, железнодорожного узла Восточный-Находка в Приморском крае.
14 октября вице-премьер Виктория Абармченко, которая курирует экологию в правительстве, раскритиковала результаты деятельности руководства оператора мусорной реформы в 2020 г. на совещании с Минприроды, сообщали «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания. Вице-премьером было раскритиковано именно «ненадлежащее исполнение» задач по разработке и согласованию федеральной схемы по обращению с отходами. РЭО создавался по указу президента России Владимира Путина в январе 2019 г. Оператор должен был свести разрозненные схемы обращения с отходами регионов в одну федеральную, менять региональные схемы, если это необходимо, следить за работой региональных операторов, вкладывать государственные деньги в строительство новых объектов по переработке и захоронению мусора. При создании оператора, компании сразу выделили около 75 млрд руб. на осуществление поставленных задач.
В сентябре 2020 года года Счетная палата сообщила, что несмотря на проходящую уже 10 лет мусорную реформу в России, ситуация с отходами остается неблагополучной. «К сожалению, ситуация с отходами в России в настоящее время неблагополучна. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами пока не сформирована», — говорил аудитор Счетной палаты Михаил Мень, слова которого приводились в сообщении ведомства. По его мнению, мусорная реформа пока себя не оправдала и «ощутимых результатов не принесла».
В России, по данным Счетной палаты, перерабатывается около 8% отходов, более 90% отправляются на полигоны и свалки. В отчете также говорилось, что в ряде регионов, где отсутствует минимально необходимая инфраструктура по обращению с ТКО, новые инвестиционные проекты приведут к росту тарифной нагрузки на 50% и более, что приведет к росту платы за коммунальные услуги. «При этом без повышения тарифов или иных форм компенсации проекты заведомо убыточны», — говорилось в отчете. В то же время меры поддержки инвестиций в инфраструктуру (поручительство и участие РЭО в капитале новых компаний) не востребованы.