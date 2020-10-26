В правительстве раскритиковали работу оператора мусорной реформы

В сентябре 2020 года года Счетная палата сообщила, что несмотря на проходящую уже 10 лет мусорную реформу в России, ситуация с отходами остается неблагополучной. «К сожалению, ситуация с отходами в России в настоящее время неблагополучна. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами пока не сформирована», — говорил аудитор Счетной палаты Михаил Мень, слова которого приводились в сообщении ведомства. По его мнению, мусорная реформа пока себя не оправдала и «ощутимых результатов не принесла». В России, по данным Счетной палаты, перерабатывается около 8% отходов, более 90% отправляются на полигоны и свалки.