В правительстве раскритиковали работу оператора мусорной реформы

В правительстве раскритиковали работу оператора мусорной реформыОператор не согласовал единую схему обращения с отходами, отметила вице-премьер Виктория Абрамченко
Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве вопросы экологии, на совещании с Минприроды раскритиковала деятельность руководства «Российского экологического оператора» (РЭО) в 2020 г. Это следует из протокола совещания вице-премьера с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководством РЭО «Об итогах работы ППК "Российский экологический оператор" за 2020 год» от 14 октября. Копия протокола есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель Абрамченко, отказавшись от каких-либо дополнительных комментариев.
«Отметить ненадлежащее исполнение руководством компании задач: по разработке и согласованию проекта федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее — федеральная схема) в связи с наличием неурегулированных разногласий с субъектами РФ», — говорится в протоколе.
Под «неурегулированными разногласиями с субъектами РФ» подразумеваются вопросы создания необходимой инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионах, указано в документе.
В отчете Счетной палаты о работе отрасли управления отходами, который был опубликован в конце сентября, говорилось, что в ряде регионов, где отсутствует минимально необходимая инфраструктура по обращению с ТКО, новые инвестиционные проекты приведут к росту тарифной нагрузки на 50% и более, что приведет к росту платы за коммунальные услуги. «При этом без повышения тарифов или иных форм компенсации проекты заведомо убыточны»,— говорилось в отчете. В то же время меры поддержки инвестиций в инфраструктуру (поручительство и участие РЭО в капитале новых компаний) не востребованы.
Согласно протоколу совещания, вице-премьер также раскритиковала и формирование инвестмеханизмов мусорной отрасли в целом. Кроме того, претензии к деятельности руководства РЭО касаются и мощностей по обработке и утилизации отходов, необходимых для выполнения соответствующего федерального проекта.
В сентябре 2020 года года Счетная палата сообщила, что несмотря на проходящую уже 10 лет мусорную реформу в России, ситуация с отходами остается неблагополучной. «К сожалению, ситуация с отходами в России в настоящее время неблагополучна. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами пока не сформирована», — говорил аудитор Счетной палаты Михаил Мень, слова которого приводились в сообщении ведомства. По его мнению, мусорная реформа пока себя не оправдала и «ощутимых результатов не принесла». В России, по данным Счетной палаты, перерабатывается около 8% отходов, более 90% отправляются на полигоны и свалки.
По данным самого РЭО, ежегодно в России образуется порядка 65 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО) – примерно 450 кг на человека. При этом вторично в хозяйственный оборот вовлекается не более 10% ТКО, остальное направляется на свалки. Для сравнения: в Германии, Австрии, Швейцарии и ряде европейских стран на вторичное производство уходит не менее 50% отходов.
На момент публикации в пресс-службах Минприроды и РЭО не ответили на запрос «Ведомостей».
РЭО создали по указу президента России Владимира Путина в январе 2019 г. и выделили компании более 75 млрд руб. Госкомпания должна, в частности, свести разрозненные схемы обращения с отходами регионов в одну федеральную, менять региональные схемы, если это необходимо, следить за работой региональных операторов, вкладывать государственные деньги в строительство новых объектов по переработке и захоронению мусора.
В начале 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин сменил гендиректора РЭО. Вместо Дениса Буцаева, оператора мусорной реформы возглавил Илья Гудков. Ранее он возглавлял федеральное казенное учреждение «Ространсмодернизация».
Заместитель министра природных ресурсов Константин Румянцев в сентябре рассказывал, что министерство направило в Минфин на согласование три дополнительные меры в рамках мусорной реформы. Минприроды предлагает субсидировать процентную ставку по кредитам на инвестпроекты операторов по обращению с отходами. Также предлагается ввести льготный лизинг и компенсировать часть капитальных затрат региональных операторов по обращению с мусором на реализацию инвестпроектов. Эти меры проработаны с региональными операторами и признаны самыми востребованными, уточнял Румянцев.