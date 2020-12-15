Почти половина работников в России не соответствует должностным требованиям

Почти половина работников в России не соответствует должностным требованиямВ результате страдает экономика: низкая производительность труда снижает темпы роста ВВП
45% занятых на рынке труда в России попадают в «квалификационную яму», так как не соответствуют требованиям занимаемых ими рабочих мест. Такой вывод содержится в отчете консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) «Как смягчить несоответствие трудовых навыков современным требованиям».
В результате страдает экономика: низкая производительность труда снижает темпы роста ВВП. Как отмечают в BCG, в России снятие проблемы квалификационной ямы может обеспечить прогнозируемое ежегодное увеличение темпов роста ВВП не менее чем на 1%.
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