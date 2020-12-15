Почти половина работников в России не соответствует должностным требованиям

45% занятых на рынке труда в России попадают в «квалификационную яму», так как не соответствуют требованиям занимаемых ими рабочих мест. Такой вывод содержится в отчете консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) «Как смягчить несоответствие трудовых навыков современным требованиям».