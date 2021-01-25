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Минфин предложил снизить беспошлинный порог на ввозимые товары

Существующие нормы хотят сохранить только для одной поездки в месяц
Александра Кошкина
Если предложение Минфина будет принято, то при повторном пересечении границы в течение месяца поездом, автотранспортом или пешком физическое лицо должно будет заплатить таможенный платеж в размере 30% от стоимости ввозимых товаров в части превышения стоимости /Андрей Гордеев / Ведомости

Дополнительное ограничение беспошлинного ввоза товаров для личных целей из-за рубежа может появиться в России с 1 июля. Сейчас беспошлинный порог провоза покупок в багаже любым видом транспорта (кроме воздушного), а также пешком составляет 500 евро и 25 кг. Минфин предложил сохранить эту норму только при однократном пересечении границы ЕАЭС в течение календарного месяца. На все последующие поездки во время этого срока порог будет снижен до 50 евро и 10 кг. Соответствующий проект решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Необходимость снижения беспошлинного порога Минфин обосновывает анализом перемещения товаров физическими лицами, который свидетельствует, что некоторые граждане под видом личных вещей провозят товары для продажи. «При этом выявление коммерческого предназначения ввозимых физическими лицами товаров на этапе таможенного декларирования практически невозможно, поскольку стоимость и вес багажа, ввозимого отдельным физическим лицом, не превышают необлагаемых норм, а ассортимент багажа подбирается таким образом, чтобы в нем не содержалось товаров одного наименования и одного размера в количествах, превышающих разумные потребности физического лица», – говорится в проекте документа. То есть возят понемножку, но часто, экономя при этом на пошлинах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных