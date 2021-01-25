Минфин предложил снизить беспошлинный порог на ввозимые товары

Минфин предложил снизить беспошлинный порог на ввозимые товарыСуществующие нормы хотят сохранить только для одной поездки в месяц
Дополнительное ограничение беспошлинного ввоза товаров для личных целей из-за рубежа может появиться в России с 1 июля. Сейчас беспошлинный порог провоза покупок в багаже любым видом транспорта (кроме воздушного), а также пешком составляет 500 евро и 25 кг. Минфин предложил сохранить эту норму только при однократном пересечении границы ЕАЭС в течение календарного месяца. На все последующие поездки во время этого срока порог будет снижен до 50 евро и 10 кг. Соответствующий проект решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Необходимость снижения беспошлинного порога Минфин обосновывает анализом перемещения товаров физическими лицами, который свидетельствует, что некоторые граждане под видом личных вещей провозят товары для продажи. «При этом выявление коммерческого предназначения ввозимых физическими лицами товаров на этапе таможенного декларирования практически невозможно, поскольку стоимость и вес багажа, ввозимого отдельным физическим лицом, не превышают необлагаемых норм, а ассортимент багажа подбирается таким образом, чтобы в нем не содержалось товаров одного наименования и одного размера в количествах, превышающих разумные потребности физического лица», – говорится в проекте документа. То есть возят понемножку, но часто, экономя при этом на пошлинах.