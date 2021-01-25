Минфин предложил снизить беспошлинный порог на ввозимые товары

Необходимость снижения беспошлинного порога Минфин обосновывает анализом перемещения товаров физическими лицами, который свидетельствует, что некоторые граждане под видом личных вещей провозят товары для продажи. «При этом выявление коммерческого предназначения ввозимых физическими лицами товаров на этапе таможенного декларирования практически невозможно, поскольку стоимость и вес багажа, ввозимого отдельным физическим лицом, не превышают необлагаемых норм, а ассортимент багажа подбирается таким образом, чтобы в нем не содержалось товаров одного наименования и одного размера в количествах, превышающих разумные потребности физического лица», – говорится в проекте документа. То есть возят понемножку, но часто, экономя при этом на пошлинах.