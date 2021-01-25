Счетная палата предупредила об угрозе дефицита продуктов

По мнению департамента, производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно для покрытия упущенной прибыли. В этом случае они будут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки цен. Кроме того, может возникнуть ажиотажный спрос на товары по сниженным ценам, а после отмены ограничений рост может возобновиться «ускоренными темпами».