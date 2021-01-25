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Счетная палата предупредила об угрозе дефицита продуктов

Производители могут отказаться продавать продукцию по фиксированным ценам
Екатерина Шохина
На товары по сниженным ценам может возникнуть ажиотажный спрос /Евгений Разумный / Ведомости

Реализация мер, принятых правительством для сдерживания цен на ряд продуктов питания, может привести к их дефициту. К такому выводу пришли аналитики департамента аудита экономического развития Счетной палаты России (СП). «Административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание, – отмечается в дайджесте СП. – В то же время такой шаг несет в себе системные риски».

По мнению департамента, производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно для покрытия упущенной прибыли. В этом случае они будут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки цен. Кроме того, может возникнуть ажиотажный спрос на товары по сниженным ценам, а после отмены ограничений рост может возобновиться «ускоренными темпами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных