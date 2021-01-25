Счетная палата предупредила об угрозе дефицита продуктов

Счетная палата предупредила об угрозе дефицита продуктовПроизводители могут отказаться продавать продукцию по фиксированным ценам
Реализация мер, принятых правительством для сдерживания цен на ряд продуктов питания, может привести к их дефициту. К такому выводу пришли аналитики департамента аудита экономического развития Счетной палаты России (СП). «Административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание, – отмечается в дайджесте СП. – В то же время такой шаг несет в себе системные риски».
По мнению департамента, производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно для покрытия упущенной прибыли. В этом случае они будут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки цен. Кроме того, может возникнуть ажиотажный спрос на товары по сниженным ценам, а после отмены ограничений рост может возобновиться «ускоренными темпами».