Для персональных данных создадут единое окно

В личном кабинете Единой государственной системы (ЕИС) можно будет дать согласие на обработку персональных данных, отозвать его, изменить условия, объяснил представитель ведомства. «Дублировать в социальных сетях свое соглашение не нужно, – заверяет он, – информация будет передаваться автоматически. При этом пользователи смогут по-прежнему регистрироваться в социальных сетях и давать согласие напрямую без регистрации в личном кабинете и без идентификации по паспорту».