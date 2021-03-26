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Для персональных данных создадут единое окно

Управлять личной информацией можно будет из личного кабинета в ЕИС
Татьяна Исакова Екатерина Кинякина
Роскомнадзор планирует запустить новый сервис для агрегирования согласий на обработку персональных данных интернет-пользователей, которые они дают различным сайтам и социальным сетям /Евгений Разумный / Ведомости

Нововведение описано в обновленном проекте приказа Роскомнадзора, опубликованном на портале нормативно-правовых актов 25 марта.

В личном кабинете Единой государственной системы (ЕИС) можно будет дать согласие на обработку персональных данных, отозвать его, изменить условия, объяснил представитель ведомства. «Дублировать в социальных сетях свое соглашение не нужно, – заверяет он, – информация будет передаваться автоматически. При этом пользователи смогут по-прежнему регистрироваться в социальных сетях и давать согласие напрямую без регистрации в личном кабинете и без идентификации по паспорту».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных