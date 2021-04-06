Удар по курсу: Минфин купит рекордный объем валюты за 14 месяцев

С 7 апреля по 7 мая 2021 г. Минфин направит на покупку валюты 185,7 млрд руб. – по 8,4 млрд в день, говорится в сообщении министерства. Для сравнения – с 5 марта по 6 апреля министерство купило валюты на 148,1 млрд руб., а с 5 февраля по 4 марта покупки составляли всего 45,6 млрд, а в январе – 7,1 млрд. До этого Минфин проводил покупки валюты в марте прошлого года – на сумму 133,3 млрд руб. Таким образом, предстоящий объем покупки валюты Минфином окажется рекордным с февраля прошлого года, когда финансовое ведомство потратило на эти цели 214,2 млрд руб.