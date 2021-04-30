Больше половины «золотых паспортов» Кипра могут быть аннулированы

Больше половины «золотых паспортов» Кипра могут быть аннулированыЮристы рассказали о рисках для участников программы «гражданство за инвестиции»
Почти 3500 «золотых паспортов» из 6779 выданных правительством Кипра родственникам богатых инвесторов в рамках Кипрской инвестиционной программы (КИП) были получены незаконно. К такому выводу пришла независимая комиссия, специально созданная для проверки этой программы.
Программа «гражданство за инвестиции» начала работать в 2007 г. и была прекращена в ноябре прошлого года. При президенте Тасосе Пападопулосе в рамках программы было предоставлено гражданство пяти инвесторам, при Димитрисе Христофиасе – 228. В 2013 г., когда кресло главы государства занял Никос Анастасиадис, программа была расширена, и в период его правления «золотые паспорта» получили 6546 человек. Это помогло привлечь в кипрскую экономику более 8 млрд евро инвестиций.
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