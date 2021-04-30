Больше половины «золотых паспортов» Кипра могут быть аннулированы

Программа «гражданство за инвестиции» начала работать в 2007 г. и была прекращена в ноябре прошлого года. При президенте Тасосе Пападопулосе в рамках программы было предоставлено гражданство пяти инвесторам, при Димитрисе Христофиасе – 228. В 2013 г., когда кресло главы государства занял Никос Анастасиадис, программа была расширена, и в период его правления «золотые паспорта» получили 6546 человек. Это помогло привлечь в кипрскую экономику более 8 млрд евро инвестиций.