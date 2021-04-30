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Больше половины «золотых паспортов» Кипра могут быть аннулированы

Юристы рассказали о рисках для участников программы «гражданство за инвестиции»
Александра Кошкина
Yiannis Kourtoglou / Reuters

Почти 3500 «золотых паспортов» из 6779 выданных правительством Кипра родственникам богатых инвесторов в рамках Кипрской инвестиционной программы (КИП) были получены незаконно. К такому выводу пришла независимая комиссия, специально созданная для проверки этой программы.

Программа «гражданство за инвестиции» начала работать в 2007 г. и была прекращена в ноябре прошлого года. При президенте Тасосе Пападопулосе в рамках программы было предоставлено гражданство пяти инвесторам, при Димитрисе Христофиасе – 228. В 2013 г., когда кресло главы государства занял Никос Анастасиадис, программа была расширена, и в период его правления «золотые паспорта» получили 6546 человек. Это помогло привлечь в кипрскую экономику более 8 млрд евро инвестиций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных