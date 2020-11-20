Минэкономразвития предложило аналог «золотых паспортов»
Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство взамен на инвестирование в российскую экономику, сообщила газета «Известия» со ссылкой на законопроект министерства. Для этого иностранцам нужно вложить в российскую экономику от 10 до 50 млн руб.
По данным издания, чтобы получить вид на жительство в упрощенном порядке, иностранец должен вложиться в экономику страны одним из следующих способов:
Открыть ИП, вложить в него 10 млн руб. и принять на работу десять россиян;
Владеть российской компанией не менее трех лет и вложить в ее капитал не менее 15 млн руб.
Инвестировать 15 млн руб. в российскую компанию, существующую не менее трех лет, трудоустроившую не менее 25 человек и уплатившую минимум 6 млн руб. налогов;
Владеть работающей в России не менее трех лет иностранной компанией и инвестировать в нее минимум 50 млн руб;
Владеть три года до момента обращения за ВНЖ недвижимостью или гособлигациями в России на 30 млн руб.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такие меры будут способствовать ускоренному технологическому обновлению и развитию экономики России и созданию высокопроизводительных рабочих мест с достойной зарплатой.
Первый заместитель главы Минэкономразвития Михаил Бабич пояснил изданию, что «предоставление вида на жительство должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в нашу экономику, но не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса».