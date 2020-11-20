Минэкономразвития предложило аналог «золотых паспортов»

Открыть ИП, вложить в него 10 млн руб. и принять на работу десять россиян;

Владеть российской компанией не менее трех лет и вложить в ее капитал не менее 15 млн руб.

Инвестировать 15 млн руб. в российскую компанию, существующую не менее трех лет, трудоустроившую не менее 25 человек и уплатившую минимум 6 млн руб. налогов;

Владеть работающей в России не менее трех лет иностранной компанией и инвестировать в нее минимум 50 млн руб;