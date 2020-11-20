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Минэкономразвития предложило аналог «золотых паспортов»

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Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство взамен на инвестирование в российскую экономику, сообщила газета «Известия» со ссылкой на законопроект министерства. Для этого иностранцам нужно вложить в российскую экономику от 10 до 50 млн руб.

По данным издания, чтобы получить вид на жительство в упрощенном порядке, иностранец должен вложиться в экономику страны одним из следующих способов:

  • Открыть ИП, вложить в него 10 млн руб. и принять на работу десять россиян;

  • Владеть российской компанией не менее трех лет и вложить в ее капитал не менее 15 млн руб.

  • Инвестировать 15 млн руб. в российскую компанию, существующую не менее трех лет, трудоустроившую не менее 25 человек и уплатившую минимум 6 млн руб. налогов;

  • Владеть работающей в России не менее трех лет иностранной компанией и инвестировать в нее минимум 50 млн руб;

  • Владеть три года до момента обращения за ВНЖ недвижимостью или гособлигациями в России на 30 млн руб.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такие меры будут способствовать ускоренному технологическому обновлению и развитию экономики России и созданию высокопроизводительных рабочих мест с достойной зарплатой. 

Первый заместитель главы Минэкономразвития Михаил Бабич пояснил изданию, что «предоставление вида на жительство должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в нашу экономику, но не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных